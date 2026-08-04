Fysioterapeut till Papegojelyckan
Lunds kommun / Sjukgymnastjobb / Lund Visa alla sjukgymnastjobb i Lund
2026-08-04
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
På specialistboendet Papegojelyckan bor personer med kognitiva sjukdomar och uttalad BPSD-problematik (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Vi arbetar personcentrerat med målet att skapa trygghet, meningsfullhet och högsta möjliga livskvalitet för varje individ. Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen. Vi ser rörelse, träning och meningsfull aktivitet som centrala verktyg för att stärka funktion, främja hälsa och bidra till att förebygga eller minska BPSD-symptom.
Som fysioterapeut blir du en viktig del av ett engagerat och välfungerande tvärprofessionellt team där vi tar ett gemensamt ansvar för varje individ. Vi arbetar nära varandra över professionsgränserna och värdesätter olika kompetenser som tillsammans bidrar till en helhetssyn kring den boende.
I uppdraget ingår bland annat
Bedöma och följa upp fysisk funktion, gångförmåga, balans och fallrisk.
Integrera fysisk aktivitet som en naturlig del av vardagen och bidra till att skapa en aktiv miljö för våra boende, såväl inom- som utomhus.
Planera och genomföra individuella träningsinsatser.
Utveckla och leda gruppaktiviteter med fokus på rörelseglädje, delaktighet och välbefinnande.
Arbeta med evidensbaserade träningsmetoder exempelvis Högintensiv funktionell träning (HIFE).
Handleda och utbilda omvårdnadspersonal i förflyttningar, aktivitetsskapande arbetssätt och personcentrerade strategier.
Bidra med fysioterapeutisk kompetens i teamets arbete med att förebygga och hantera BPSD genom icke-farmakologiska insatser, gärna utomhus.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där samarbete, delaktighet och personcentrerad omsorg genomsyrar allt vi gör. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett meningsfullt liv för personer med kognitiv sjukdom.
Vi söker dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med ett genuint intresse för arbete med människor med kognitiva sjukdomar och komplexa omvårdnadsbehov. Du ser människan bakom sjukdomen och arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
För uppdraget krävs vidare att du
trivs med att arbeta i team och ser värdet av tvärprofessionellt samarbete
vill utveckla och leda hälsofrämjande och aktiverande insatser för våra boende
har förmåga att motivera personer med kognitiv svikt till rörelse och aktivitet utifrån individuella förutsättningar
har god datorvana och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Papegojelyckan finns i sydvästra delen av Lund, alldeles intill Folkparken, och rymmer 24 lägenheter fördelade på 3 avdelningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester. Eventuella frågor om uppdraget besvaras från den 13 augusti (Malin Edlund) och frågor gällande rekryteringsprocessen besvaras från den 17 augusti (Cecilia Persson).
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Malin Edlund malin.edlund@lund.se 046-3595743 Jobbnummer
10020534