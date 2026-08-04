Samordnare till rättspsykiatrin i Kristinehamn
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2026-08-04
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Vill du ha en nyckelroll i en viktig verksamhet där du får kombinera struktur, samordning och samarbete? Vi söker nu en samordnare till rättspsykiatrin, en varierad roll där du bidrar till att verksamheten fungerar smidigt varje dag och gör skillnad för både kollegor och patienter.
Din arbetsplats
Inom rättspsykiatrin vårdas patienter som begått brott under inverkan av allvarlig psykisk störning och som efter domstolsprocess överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Fokus i den rättspsykiatriska vården består av rehabilitering, habilitering och god psykiatrisk omvårdnad.
Rättspsykiatrin består av totalt fyra avdelningar, tre belägna i Kristinehamn och en i Karlstad. Vårdavdelning 80 har 10 slutenvårdsplatser i säkerhetsklass 2, vårdavdelning 81 har 14 slutenvårdsplatser säkerhetsklass 3, vårdavdelning 82 har 8 slutenvårdsplatser i säkerhetsklass 3 och vårdavdelning 45 har 10 slutenvårdsplatser i säkerhetsklass 3.
Vi söker nu en samordnare som tillsammans med vår nuvarande samordnare ska arbeta övergripande inom verksamheten på uppdrag av avdelningscheferna med att säkerställa den dagliga bemanningen och vara ett administrativt stöd till cheferna. Inom verksamheten arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, läkare och arbetsterapeut.
Hos oss erbjuds du till en spännande arbetsplats med god stämning och utmanande arbetsuppgifter. Det kanske är just dig vi söker!Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Tjänsten som samordnare är nyinrättad och beslut har fattats att pröva tjänsten under ett år i verksamheten med kontinuerlig utvärdering. Vi ser nu behov av att utöka med ytterligare en samordnare.
Vi söker en samordnare med ett övergripande ansvar i verksamheten. Uppdraget innebär att planera och säkerställa den dagliga bemanningen på de tre avdelningarna i Kristinehamn samt att avlasta och stötta avdelningscheferna i administrativa arbetsuppgifter.
Samordnaren kommer vara ett stöd till avdelningscheferna, du kommer att ha kontinuerlig avstämning med avdelningscheferna och säkerställa att den dagliga driften fungerar.
Följande arbetsuppgifter ingår bland annat:
Hantera löpande bemanning och schemaläggning inklusive sjukanmälningar.
Samordna bemanning mellan avdelningar och vid behov boka vikarier
Planera introduktion av nyanställda.
Förbereda anställningsavtal och förlänga lönetillägg på uppdrag av chef.
Vid behov vara behjälplig i det dagliga kliniska arbetet med patienterna.
Tjänsten är ett vikariat om 1 år med möjlighet till förlängning.
Dina kunskaper och kompetenser
Du som söker har lämplig examen, gärna med erfarenhet av psykiatrisk vård. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av schemaläggning och god datavana. För tjänsten krävs personlig lämplighet, samarbetsförmåga är mycket viktigt, så också ett strukturerat arbetssätt och en god kommunikationsförmåga. Du bör även vara en ansvarstagande person som kan arbeta självständigt under högt tempo.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Psykiatriska specialiteter, Rättspsykiatrisk avdelning 81 Kontakt
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