Analytiker inom Bidragsbrottsavdelningen, funktionen Dataanalys i Östersund
Försäkringskassan / Marknadsföringsjobb / Östersund Visa alla marknadsföringsjobb i Östersund
2026-08-04
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Dataanalys, riskanalyser och intern samverkan
Funktionen Dataanalys har bland annat i uppdrag att systematiskt genomföra kontroller i Försäkringskassans IT-system för att identifiera interna överträdelser och brott mot Försäkringskassan av anställda i sin tjänstemannaroll samt övriga brott mot myndigheten.
Som analytiker är du drivande i dina arbetsuppgifter och ingår i ett team av fem analytiker som utvecklar nya kontroller och fungerar som brygga mellan Dataanalys och berörda verksamheter. I arbetsuppgifterna inom funktionen ingår bland annat samverkan med angränsande funktioner och på uppdrag av dessa utföra uttag av information från loggar och datalager, hantering av loggar för utlämnande av allmän handling, delta i projekt för att upprätthålla spårbarhet i Försäkringskassans system.
Rollen innebär även att delta i och genomföra riskanalyser, genomföra beslutade kontroller rörande efterlevnad genom dataanalys av loggar och övrig information, delta i utvecklingen av nya kontroller för dataanalys i riskutsatta processer och system och att bedöma och kategorisera resultatet av genomförda dataanalyser. I rollen ingår det även att dokumentera och rapportera resultat av genomförda dataanalyser och kontroller till berörda, skapa och upprätthålla kontakter med avdelningar inom Försäkringskassan samt andra myndigheter.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen inom IT eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har flerårig erfarenhet från arbete inom ovanstående verksamhetsområde
har erfarenhet av analysarbete
har goda kunskaper i relevanta analysverktyg
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål samt förmåga att skapa ett användbart nätverk.
har god kommunikativ förmåga, på svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i Excel.
Det är meriterande om du
har kunskap om Försäkringskassans handläggningssystem, uppbyggnad och arkitektur
har kunskap om integritets- och systemloggar
har erfarenhet av att delta i projekt
har erfarenhet av programmering och scriptning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-08-04Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Östersund. Eventuellt kan annan placeringsort diskuteras.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Malin Wennerklev, 010-113 70 83 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Marina Kireeva, marina.kireeva@fk.se
eller Anneli Wetterholt, anneli.wetterholt@fk.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Agneta Hedman, 010-113 70 47 eller Ulrika Holmlund, 010-117 72 18, Saco-S: Annika Linell, 010-114 79 54, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10020533