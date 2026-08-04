Verkstadsägare till Motonet i Örebro
Starfinder AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-08-04
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Motonet är en ledande aktör inom fordonsrelaterad detaljhandel och servicetjänster med en stark position i Finland. Med ett brett sortiment, hög tillgänglighet och ett tydligt kundfokus har företaget vuxit till en uppskattad destination för både privatpersoner och yrkeskunder.
Nu fortsätter Motonet sin etablering i Sverige med ambitionen att utveckla ett starkt erbjudande där varuhus och verkstad samverkar för att göra bilägandet enklare och skapa en smidig kundupplevelse. Expansionen innebär spännande möjligheter för dig som vill vara med och forma, utveckla och påverka verksamheten.
Har du alltid drömt om att starta din egen verkstad? Då har Motonet möjligheten för dig!
Vi söker en person som vill bygga upp och etablera en fordonsverkstad, skapa ett starkt team och utveckla en lönsam verkstadsaffär. Här får du möjlighet att sätta din prägel på verksamheten och bli en viktig del av Motonets fortsatta etablering i Sverige.
Om rollen
Som verkstadsägare får du en nyckelroll i Motonets fortsatta etablering i Sverige. Du ansvarar för att bygga upp och utveckla din verkstad i Örebro tillsammans med Motonets organisation. Du rekryterar och utvecklar ditt eget team, implementerar arbetssätt och processer samt lägger grunden för en verksamhet som präglas av kvalitet, affärsmässighet och ett starkt kundfokus.
Det här är en roll för dig som motiveras av att bygga upp, skapa, utveckla och förbättra – och som ser affärsmöjligheter där andra ser utmaningar. Rollen handlar lika mycket om människor som om affärer. Du ansvarar för att utveckla en lönsam verkstadsverksamhet genom hög service, nöjda kunder och ett affärsmässigt arbetssätt. Du bygger långsiktiga kundrelationer, identifierar möjligheter att utveckla verksamheten och bidrar aktivt till att stärka Motonets lokala erbjudande.
En viktig del av uppdraget är också att skapa ett nära samarbete mellan din verkstad och varuhuset. Med ett gemensamt fokus på kunden skapar ni en smidig och attraktiv helhetsupplevelse, där verkstadens tjänster och varuhusets erbjudande kompletterar och stärker varandra
När verksamheten är etablerad fortsätter du att utveckla den med fullt ansvar för människor, affär och resultat. Du driver din verkstad med ansvar för den dagliga driften, verksamhetens mål och nyckeltal samt säkerställer att den utvecklas i linje med Motonets ambitioner och långsiktiga tillväxt i Sverige
Vem är du?
Du är en naturlig ledare som trivs när du får kombinera människor, affärer och utveckling. Du har erfarenhet från fordonsbranschen, där du antingen själv drivit eller lett en verkstad eller annan servicemarknadsverksamhet med ansvar för personal, budget och resultat. Framför allt drivs du av att bygga affärer, utveckla verksamheter, skapa starka team och nå goda resultat. Du har ett entreprenöriellt förhållningssätt och väntar inte på att någon annan ska lösa problemen. Du ser möjligheter, tar initiativ och får saker att hända. Samtidigt är du en närvarande ledare som skapar förtroende och får människor att växa.
För att lyckas i rollen tror vi också att du har:
En stark entreprenörsådra med ett naturligt affärsdriv
Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera
Ett stort kundfokus och ett naturligt engagemang för service
Ett affärsmässigt förhållningssätt och förmåga att utveckla verksamheten
Ett starkt intresse för att utveckla såväl team som individ
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda system- och datorkunskaper
B-körkort
Vi erbjuder
Hos Motonet får du möjlighet att vara med på en spännande etableringsresa och bygga upp din egen verkstad i Örebro. Du får stort ansvar, möjlighet att påverka och chansen att rekrytera och utveckla ditt eget team.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill driva eget, men samtidigt vara en del av Motonets organisation. Du kombinerar friheten och drivkraften i entreprenörskapet med stödet, samarbetet och styrkan hos ett etablerat företag med höga ambitioner.Publiceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Motonet med Starfinder. Frågor om tjänsten och processen besvaras av Susanna Haglund på 076 221 67 07 eller Malin Dunder på 076 777 67 62.
Motonets ambition är i första hand att hitta en entreprenör som vill bygga upp och driva sin egen verkstad. För rätt person finns även möjlighet att inleda uppdraget som anställd och därefter övergå till ett eget entreprenörskap. Även en anställningslösning kan vara aktuell beroende på kandidat och upplägg. Vilken lösning som blir bäst kommer att diskuteras vidare under rekryteringsprocessen.
Urvalet påbörjas från och med vecka 34 och intervjuer kommer därefter att hållas löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart du kan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motonet AB Kontakt
Head of Executive
Susanna Haglund susanna.haglund@starfinder.se +46762216707 Jobbnummer
10020537