Färskvarustäd Värnamo

JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Värnamo
2026-08-04


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Färskvarustädare sökes – cirka 25 timmar per vecka
Arbetsplats: Matbutik i Värnamo
Vi söker en noggrann och ansvarstagande färskvarustädare för arbete måndag–fredag på eftermiddagar och kvällar. Tjänsten omfattar cirka 25 timmar per vecka.
Arbetet är fysiskt krävande och förutsätter att du har god fysik. För att trivas i rollen behöver du ha ett bra ordningssinne, kunna arbeta strukturerat och vara mycket noggrann.
Vi söker dig som:
Har god fysik och klarar ett fysiskt krävande arbete

Är strukturerad, ordningsam och noggrann

Är ansvarsfull och kan arbeta självständigt

Kan följa arbetsrutiner och instruktioner

Kan svenska i tal och skrift

Har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete – meriterande

Arbetstid: Eftermiddag/kväll, måndag–fredag
Omfattning: Cirka 25 timmar per vecka
Tillträde: Omgående
Inför en eventuell anställning kommer vi att begära att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du behöver även kunna uppvisa giltig legitimation och dokumentation som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige.
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuell tidigare arbetslivserfarenhet.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@jcwservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färskvarustäd Värnamo".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
JCW Städ och Trädgårdsservice AB (org.nr 556836-6875)
331 34  VÄRNAMO

Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB

Jobbnummer
10020547

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