2026-01-14
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Kundservice Telefoni & Licens, Kalmar
Som Farmaceut på Kundservice, Telefoni & Licens tillhör du ett team på 17 kollegor som engagerat och aktivt arbetar för att utveckla verksamheten och arbetar hårt för att nå våra uppsatta mål. Vi bidrar till att skapa nöjdare och friskare kunder som snabbare får sina läkemedel och farmaceutiska frågor besvarade.
Hos oss präglas våra arbetsdagar av både tempo, variation och laganda. Men framförallt en ambition om att ge en hög grad av service till våra kunder. Vi har ett centralt läge i Kalmar där vi sitter i nya lokaler med utsikt över hustak och Kalmar slott.
Vår kundservice har öppet vardagar kl 9:00-18:00. Du kommer rapportera till Teamchef, KS Carina Wildhammar.
Din roll
Våra Farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla våra kunder.
Vad du kommer att göra hos oss:
På ett professionellt och förtroendeingivande sätt ta emot läkemedelsbeställningar och besvara samtal från våra kunder inkomna via telefoni.
Genom engagemang och kundfokus bidra till en positiv upplevelse i varje kundmöte.
Till viss del orderbereda beställningar av licensläkemedel och utföra licensansökningar till Läkemedelsverket.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel. Vi ser att du är intresserad av service, med ett tydligt fokus på kundvård. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och förmågan att bemöta våra kunder på ett kommunikativt och ansvarsfullt sätt.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Du har god kommunikationsförmåga vilket innebär att du lyssnar aktivt och kan anpassa dig efter mottagarens behov och förutsättningar.
Du är trygg och lösningsfokuserad i vardagen där du både ser och agerar på utmaningar som uppstår.
Du har förmåga att behålla både fokus och lugn i stressade situationer.
Du har god datorvana.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket!
