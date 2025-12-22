Farmaceut
Nu söker vi farmaceuter till Västra Götalandsregionens nystartade läkemedelslager/sjukhusapotek.
Vill du vara med i uppstarten av en helt ny verksamhet och arbeta kvalitativt för att säkerställa en trygg och effektiv läkemedelsförsörjning till regionens sjukhus? Välkommen med din ansökan senast 18 januari.
Område Lager och Distribution, med i dagsläget 180 medarbetare, ansvarar för att säkerställa en robust och sammanhållen lagerhållning samt distribution av förbrukningsmaterial och läkemedel som en del av förvaltningens uppdrag för Västra Götalandsregionen och dess invånare. Området har även ett helhetsansvar för förvaltningens externa transporter. Området är under uppbyggnad och står inför en utvecklingsresa både när det gäller personal och organisation. Vi arbetar för att utveckla ett processorienterat arbetssätt för att försörja våra partners på bästa sätt genom hela produktionen och slutligen genom hela försörjningskedjan.
På det nya läkemedelslagret (Avdelning Läkemedel) blir vi 25-30 medarbetare som tillsammans kommer driva ett regiongemensamt lager och distribution för läkemedel till regionens sjukhus. Verksamheten innebär lagerverksamhet, men även kundtjänst och avrop/påfyllnad av lager och sortiment. Verksamheten kommer bedrivas med beredskap 24/7. Avdelningen kommer verka i tätt samarbete med områdes övriga avdelning för lager, materialadministration och transporter samt ingå i det regionala Sjukvårdsapoteket i VGR.
Sjukvårdsapoteket i VGR ansvarar för regionens lagstadgade sjukhusapotek och läkemedelsförsörjning till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar i Västra Götalandsregionen. Sjukvårdsapoteket i VGR består av en regiongemensam enhet med samordningsansvar och lokala sjukvårdsapotek på respektive sjukhus.
Dina huvudsakliga arbetsområden som Farmaceut:
Delta operativt i arbete vid orderhantering och licenshantering
Bemanna kundtjänst
Plocka, färdigställa, packa och farmaceutkontrolla läkemedel
Lager- och sortimentsarbete
Övrigt arbete på lagret inkl. beredskapstjänstgöring på kvällar/helger
Specialisering inom olika områden, t.ex. sortimentarbete, logistik/lager eller specialläkemedel kommer att bli aktuellt och tilldelas utifrån tidigare erfarenhet och intresse. Din placering är i Göteborg på det nya läkemedelslagret och du kommer medverka i uppbyggnaden av lagret och dess processer inför driftstart hösten 2026.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad farmaceut (leg. Apotekare eller leg. Receptarie) samt har yrkeserfarenhet som farmaceut på apotek (öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek).
Du har ett helhetsperspektiv och processorienterat tankesätt och ska verka för att läkemedelslagret blir en integrerad del i vården med lika förutsättningar i hela regionen. Du ser utvecklingsmöjligheter i processer och brinner för förbättringsarbete. Du är öppen och tydligt samt bra på att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Då det är en nystartad verksamhet är vi måna om att bygga ett sammansvetsat team som tar vara på varandras erfarenheter och kompetenser på bästa sätt.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten hanteras av Christopher Eriksson, Områdeschef för Lager och distribution. Då annonsen är publicerad under jul och nyårshelgerna ber vi om förståelse ifall återkoppling på eventuella frågor dröjer något.
Vi ser framemot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
