Familjebehandlare
2026-03-02
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Vill du göra verklig skillnad för barn, ungdomar och deras familjer?
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team inom öppenvården!
Råd och stöd familj arbetar med öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar mellan 0-18 år samt deras familjer. Vårt mål är att erbjuda kvalificerat förändrings- och behandlingsarbete på hemmaplan - med individens behov i centrum. Vi arbetar efter ett evidensbaserat socialt arbete med flexibla lösningar och ett starkt fokus på relationer.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och KBT. Du möter barn, ungdomar och deras familjer i förändringsprocesser där familjearbete, nätverksarbete och individuella insatser samverkar.
Du kommer att:
* Genomföra samtal och behandling utifrån barnets/ungdomens och familjens behov
* Arbeta nära kollegor och externa aktörer för att skapa hållbara lösningar
* Bidra till utvecklingen av insatser utan behovsbedömning (IUB) enligt nya socialtjänstlagenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen, socialpedagog eller annan relevant utbildning
* Goda kunskaper om barns och ungdomars utveckling, samtalsmetodik och anknytningsteori
* Meriterande med vidareutbildning inom behandlingsarbete, KBT eller MI
* God samarbetsförmåga och personlig lämplighet är avgörande
* B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Enligt avtal. Så ansöker du
