Familjebehandlare
Ronneby kommun, Arbete och välfärd / Socialsekreterarjobb / Ronneby Visa alla socialsekreterarjobb i Ronneby
2026-05-07
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Arbete och välfärd i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-07Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad för barn, ungdomar och deras familjer? Nu söker vi en engagerad familjebehandlare som vill bli en del av vårt öppenvårdsteam och bidra till trygghet och framtidstro för Ronnebys barn och unga.
Råd och stöd familj erbjuder öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar 0-18 år samt deras familjer. Vårt uppdrag är att ge kvalificerat förändrings- och behandlingsarbete på hemmaplan alltid med barnets behov i centrum. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder, flexibla lösningar och ett starkt relationsfokus. Hos oss möter du ett kompetent team med KBT-inriktning, närvarande ledarskap och en vardag där du verkligen gör skillnad.
Din roll
Som familjebehandlare arbetar du utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och KBT. Du möter barn, ungdomar och deras familjer i förändringsprocesser där familjearbete, nätverksarbete och individuella insatser samverkar.
I rollen ingår att:
* Genomföra samtal och behandling utifrån barnets, ungdomens och familjens behov
* Arbeta nära kollegor inom socialtjänsten och externa aktörer
* Fånga upp och stötta ungdomar som riskerar hamna i kriminalitet, skadligt bruk/beroende eller andra socialt nedbrytande situationer
* Bygga relationer och möta ungdomar i olika miljöer
* Bidra i utvecklingen av insatser utan behovsbedömning (IUB) enligt nya socialtjänstlagen
Samverkan både internt och externt är en central del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen, socialpedagog eller likvärdig utbildning som arbetsgivare anser lämplig.
* Goda kunskaper om barns och ungdomars utveckling, samtalsmetodik och anknytningsteori
* Erfarenhet av arbete med familjepedagogiska insatser är meriterande
* Vidareutbildning inom behandlingsarbete, KBT, MI eller metoder som KOMET, Tryggare Barn, Repulse eller PYC är ett plus.
* Förmåga att skapa förtroende, samarbeta och se helheten i komplexa situationer
* B-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323885-2026-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
9896335