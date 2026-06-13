Lärare i fritidshem till Noblaskolan Vellinge
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2026-06-13
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Hos oss möts eleverna av en trygg och stimulerande miljö med tydliga ramar och höga förväntningar. Vi tror på varje elevs potential och arbetar aktivt för att alla ska känna sig sedda, respekterade och utmanade – varje dag, varje lektion. Undervisningen är vår kärnverksamhet, och vi skapar förutsättningar för lärande genom en kombination av struktur, kreativitet och elevdelaktighet. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.noblaskolan.se/vellinge
Lärare i fritidshem till Noblaskolan Vellinge
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi arbetar med heldagslärande och värdesätter ett gott samarbete mellan skola och fritidshem. Vi söker nu dig som vill arbeta som fritidsledare på vårt fritidshem
Tjänsten är en visstidanställning ett läsår med möjlighet till förlängning.
På Noblaskolan Vellinge erbjuder vi en F-9 skola med en trygg och stimulerande miljö.Publiceringsdatum2026-06-13Profil
Vi söker nu dig som vill arbeta som lärare i fritidshem på någon av våra tre fritidsavdelningar. Du vill vara med och forma fritidshemmet så att det är meningsfullt, lustfyllt och lärande. Vi söker dig är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem som har god samarbetsförmåga och erfarenhet av arbete i fritidshem.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är enen allmän visstidsanställning för tidsperioden 260807 - 270611. Omfattning 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Alexander Larenas på 0763982535 eller alexander.larenas@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Box 213 (visa karta
)
101 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Alexander Larenas alexander.larenas@noblaskolan.se Jobbnummer
9962489