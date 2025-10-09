Familjebehandlare
Rättviks kommun / Socialsekreterarjobb / Rättvik Visa alla socialsekreterarjobb i Rättvik
2025-10-09
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättviks kommun i Rättvik
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.Publiceringsdatum2025-10-09Beskrivning
Då en av våra familjebehandlare nu går i pension söker vi dig som vill ta över rollen som familjebehandlare inom Familjeteamet.
Familjeteamet består av fyra familjebehandlare, två arbetsledare samt chef. Familjeteamet ingår i enheten IFO barn- och familj. Verksamheten utgår från centrala Rättvik och i tjänsten träffar du barn, ungdomar och föräldrar både i våra lokaler och i familjernas hem.
Vi söker dig med erfarenhet och kunskap från att jobba med förändringsarbete i barnfamiljer.
Du trivs att arbeta såväl ensam som i team och motiveras av att ha varierade arbetsuppgifter i en liten arbetsgrupp.Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du främst med behandlingsuppdrag utifrån socialtjänstlagen som kommer från socialsekreterare. Din huvudsakliga uppgift är att arbeta med förändringsprocesser i familjer. Det kan ske i hemmet i form av stöd på olika sätt. Förändringsarbetet kan även ske genom behandlande samtal och i form av strukturerade behandlingsmetoder eller gruppverksamheter. Förutom att verkställa beslut enligt socialtjänstlagen arbetar familjebehandlare förebyggande med öppna insatser. Arbete som familjebehandlare bedriver är utifrån evidensbaserade metoder och beprövade erfarenheter.
Familjebehandlare arbetar såväl ensam som i team med både närmsta arbetsgrupp och arbetsledare, men även andra interna samverkansaktörer som myndighetsutövare eller boendestöd. I familjebehandlarens roll ingår även att samverka med externa samverkansaktörer som exempelvis skola och psykiatri.
Arbetet medför dokumentation. Familjebehandlare skriver rapporter och gör bedömningar av processer inom behandlingen utifrån uppsatta mål.
Du har alltid teamhandledning med dina närmaste kollegor i Familjeteamet och stöd från dina arbetsledare samt chef.
Familjebehandlare arbetar främst dagtid, men eftersom uppdraget utgår från familjernas behov kan det innebär att du ibland behöver jobba kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av familjebehandlingsarbete inom ramen för Socialtjänstlagen samt kunskaper om systemiskt förhållningssätt, nätverksarbete och anknytning.
Erfarenhet av myndighetsutövande med barn och unga är meriterande samt kunskaper om verksamhetssystemet LifeCare, arbetsmodellerna Signs of Safety och BBIC. Det är vidare meriterande om du har utbildning och kan arbeta utifrån modellerna Trygghetscirkeln och Trappan.
Tjänsten ställer krav på socionomexamen, alternativt högskole-/universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vidare krävs B-körkort samt körvana.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt god förmåga att använda dator och telefon i arbetet.
Det är av största vikt att du både uppskattar och är duktig på att jobba i samverkan med andra, då det är en viktig del av jobbet. Du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar och driver processer vidare mot uppsatta mål och tidsramar. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I denna rekrytering erbjuder vi bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB och medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
individuell lönesättning , månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/90". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
(org.nr 212000-2171) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Myndighet och stöd, IFO Barn och Familj Kontakt
Zilha Fific 0248-70484 Jobbnummer
9547885