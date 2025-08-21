Familjebehandlare
2025-08-21
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ och familj, IFO tillhör Social sektor. Inom IFO finns enheterna Utredning & Uppföljning, Integration & Välfärd, Myndighetsenheten (SoL/LSS) samt Öppenvården. IFO täcker därmed upp både individen och systemet vilket är en styrka i vårt arbete.
Öppenvården består idag av fem familjebehandlare, två behandlare med inriktning beroendebehandling, två psykiatrihandledare samt en socialrådgivare som är på Familjecentralen.
Intervjuer kommer att hållas löpande under rekryteringsprocessen.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, kl. 08.00-16.30 men viss kvälls- och helg tjänstgöring förekommer.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med kvalificerat förändringsarbete riktat till barn, ungdomar, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vi jobbar med ett salutogent förhållningssätt där verksamheten präglas av ett systemiskt synsätt där du kommer variera ditt arbetssätt mellan renodlad samtalsmetodik, med manual baserade metoder men också med mer praktiskt-pedagogiskt arbete hemma hos klienterna därför är hembesök hos klienter en given del i tjänsten.
Du behöver vara bekväm med att ensam eller tillsammans med kollega hålla i gruppverksamhet riktad till olika målgrupper. Dina uppdrag kommer att vara inriktade mot den enskilde och/eller familj och dess system eller nätverk och du behöver vara duktig på att samverka med andra aktörer runt den enskilde/familjen. Du har förmåga att samordna och driva olika processer utifrån ett helhetsperspektiv. Vilket stöd som erbjuds beror på vilket behov som finns.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, kl. 08.00-16.30.
Flexibilitet i ditt dagliga arbete är en förutsättning för att kunna arbeta som behandlare i Svalövs kommun, därför kan du ibland behöva vara på plats tidig morgon och/eller senare eftermiddag/kväll.
Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor inom enheten men även med kollegor inom IFO:s övriga tre enheter.
Du kommer att ingå i en grupp där vi tillsammans fortsätter bygga upp och skapa en enhet som är i linje med det våra medborgare har behov av och i linje med nya socialtjänstlagen. Du får en chef som arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning och som ger dig förutsättningar till att ta eget ansvar inom givna ramar.Kvalifikationer
Du som söker är socionom eller har annan, eftergymnasial, adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt med vidareutbildning inom området, gärna systemteoretisk utbildning eller andra manual baserade metoder som syftar till att bedriva ett förändringsarbete.
Exempel på önskvärda utbildningar och metoder är rePULSE, CAP, Aktivt föräldraskap, PYC, COS-P, ATV, Trappan, MI, arbete med VINR (Våld i nära relationer) med flera. Det är även meriterande om du har kunskap om och/eller kompetens inom arbete med psykisk ohälsa riktat till vuxna medborgare.
Du är duktig på att skapa relation till klient, uppdragsgivare och samarbetspartners och du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation med bibehållen god förmåga att kunna härbärgera känslor.
Du är bra på att strukturera och prioritera ditt arbete och kan se möjligheter i förändringar. Vidare är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt har förmåga att verkställa dessa.
Dokumenterad erfarenhet av tidigare behandlingsarbete i kommunal öppenvård är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Svalövs kommun, IFO
Enhetschef
Dragana Pribak dragana.pribak@svalov.se 0418-47 54 29
