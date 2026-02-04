Fältsekreterare
Tanums kommun / Socialsekreterarjobb / Tanum Visa alla socialsekreterarjobb i Tanum
2026-02-04
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar i Tanums kommun? Bli vår nya fältsekreterare!
Brinner du för att skapa trygghet och framtidstro för ungdomar? Vill du arbeta förebyggande och bygga goda relationer? Då är det här tjänsten för dig!
Tanums kommun satsar på ett tryggt och inkluderande samhälle för barn och unga.
Nu förstärker vi vårt Resurs- och behandlingsteam med en fältsekreterare - en nyckelperson i vårt förebyggande arbete och i omställningen till den nya socialtjänstlagen som betonar brottsförebyggande insatser.
Om uppdraget
Som fältsekreterare arbetar du uppsökande och förebyggande för att skapa goda livsvillkor för ungdomar. Du möter ungdomar där de är - på fritidsgårdar, i skolan, på stan - och bygger förtroende genom stödjande samtal och aktiviteter. Du blir en trygg vuxenförebild och en viktig länk mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet. Arbetet bidrar till att förebygga kriminalitet, missbruk och problematisk skolfrånvaro.
Arbetet är varierat och innehåller både individuella stödkontakter och samverkan i olika nätverk. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna inom socialtjänst eller skola. Har god kunskap om ungdomars miljöer och levnadsförhållanden. Är flexibel, initiativrik och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Trivs med samverkan och att arbeta operativt. Är nyfiken och vill utveckla arbetssätt som möter ungdomars behov.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med problematisk skolfrånvaro eller kriminalitet.
Varför Tanums kommun?
Vi arbetar utifrån riktlinjer för samverkan kring barn- och ungdomsfrågor, med fokus på trygghet, delaktighet och hälsa. Du blir en del av ett engagerat team som gör skillnad - varje dag. Här får du möjlighet att påverka och utveckla arbetet för kommunens ungdomar.
Kvalifikationer och villkor
Socionom-, socialpedagogexamen, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning. God kunskap om individ- och familjeomsorgens uppdrag. B-körkort är ett krav. Utdrag ur belastningsregistret enligt lag. Tjänsten är främst dagtid, men kvällar och helger förekommer.
Vi erbjuder
En spännande och varierad tjänst där du gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett team med stödjande och engagerade kollegor som arbetar för att skapa trygghet och framtidstro för barn och ungdomar i Tanums kommun.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Mottagnings och utredningsavdelningen Kontakt
Madelene Welander 0525-18169 Jobbnummer
9721807