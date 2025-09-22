Fältsäljare - Linköping
Mh Enterprises AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2025-09-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mh Enterprises AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Kumla
, Laxå
eller i hela Sverige
Vill du starta din karriär inom försäljning och jobba med några av marknadens starkaste varumärken?
Då är MH Enterprises platsen för dig! Vi söker unga och drivna talanger som vill utvecklas, ha kul på jobbet och samtidigt göra skillnad för våra kunder.
Som säljare hos oss arbetar du med fältförsäljning, där du ansvarar för att etablera goda kundrelationer och presentera våra uppdragsgivares produkter och tjänster på ett engagerande sätt.
Vad vi erbjuder:
En attraktiv lönemodell med goda förtjänstmöjligheter.
Motiverande tävlingar - vinn resor, teknikprylar och andra spännande priser.
Snabba utvecklingsmöjligheter i ett företag som växer snabbt.
Utbildning och coaching inom försäljning och personlig utveckling.
En energifylld företagskultur med roliga aktiviteter och en stark teamkänsla.
Vi söker dig som:
Är ambitiös, social och målmedveten.
Har ett positivt driv och gillar att träffa nya människor.
Vill utvecklas och bygga erfarenhet inom försäljning.
Uttrycker dig väl på svenska.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av försäljning - vi ger dig all utbildning och stöd du behöver för att lyckas!
Praktisk information:
Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Linköping. Du utgår från vårt kontor i Linköping.
Om MH Enterprises:
MH Enterprises är ett ungt och innovativt företag som arbetar med några av marknadens starkaste varumärken. Vi består idag av ca 70 medarbetare och fortsätter att växa. Kreativitet, kvalitet och passion för service är grunden till vår framgång.
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mh Enterprises AB
(org.nr 559411-3275) Jobbnummer
9521061