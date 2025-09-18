Extrajobb Receptionist Lund
2025-09-18
Vill du arbeta i en trevlig och professionell miljö där du får möta många olika människor? Vi söker nu en noggrann och serviceminded receptionist för extra arbete vid behov, med start så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Du kommer att vara företagets ansikte utåt och ge förstklassig service till besökare och medarbetare. Arbetsuppgifterna är administrativa och varierande, och du behöver vara strukturerad och trygg i din roll. Tjänsten är dagtid och anpassad för dig som vill jobba extra, kanske som pensionär eller student.
Vi söker dig som:
*
Har erfarenhet från serviceyrket och gillar att bemöta människor
*
Är noggrann och har god administrativ förmåga
*
Är flexibel och kan jobba vid behov
*
Har en positiv inställning och trivs i en serviceinriktad rollÖvrig information
Plats: Lund
Arbetstid: Dagtid
Omfattning: Vid behov
Låter detta som något för dig? Skicka då in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Urvall sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6fb0b88a-0fc7-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Jenny Öster Jenny.Oster@manpower.se Jobbnummer
9514794