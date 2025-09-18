Extrajobb Receptionist Lund

Experis AB / Receptionistjobb / Lund
2025-09-18


Vill du arbeta i en trevlig och professionell miljö där du får möta många olika människor? Vi söker nu en noggrann och serviceminded receptionist för extra arbete vid behov, med start så snart som möjligt.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Om tjänsten
Du kommer att vara företagets ansikte utåt och ge förstklassig service till besökare och medarbetare. Arbetsuppgifterna är administrativa och varierande, och du behöver vara strukturerad och trygg i din roll. Tjänsten är dagtid och anpassad för dig som vill jobba extra, kanske som pensionär eller student.

Vi söker dig som:

*

Har erfarenhet från serviceyrket och gillar att bemöta människor
*

Är noggrann och har god administrativ förmåga
*

Är flexibel och kan jobba vid behov
*

Har en positiv inställning och trivs i en serviceinriktad roll

Övrig information
Plats: Lund

Arbetstid: Dagtid

Omfattning: Vid behov



Låter detta som något för dig? Skicka då in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Urvall sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6fb0b88a-0fc7-".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Jenny Öster
Jenny.Oster@manpower.se

Jobbnummer
9514794

