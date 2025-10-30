Extrajobb på Instabee Borlänge
2025-10-30
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Avesta
, Heby
, Västerås
, Enköping
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vill du ha ett fartfyllt och flexibelt extrajobb där du får vara en del av ett engagerat team? Vi söker nu drivna personer som vill arbeta extra med paketsortering och som budbilsförare hos vår kund Instabee.
Arbetet innebär att du till en början hjälper till med sortering utav paket som kommer in till terminalen. Sorteringen sker på varierande tider mellan kl. 08.00-00.00. Sedan kommer man få upplärning på att köra budbil. Arbetstiderna för chaufförsuppdragen varierar beroende på körningen.
Vi letar efter dig som är noggrann, positiv och trivs med ett fysiskt arbete där tempot kan vara högt. Eftersom detta är en extratjänst krävs det att du är flexibel och kan hoppa in vid behov. Arbetsuppgifterna kan alltså variera mellan sortering i terminalen och rutt. Om du är en person som gärna tar egna initiativ och hjälper till där det behövs, då är detta jobbet för dig!
Ta chansen att bli en del av vårt team och utöka poolen för Instabee - ansök redan idag! OBSERVERA: För att vara aktuell för denna tjänsten måste man ha en annan huvudsaklig sysselsättning - studier på 100% alternativt ett annat arbete på minst 20 timmar i veckan.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Du behöver ha ett giltigt B körkort
Arbeta 2-3gånger i veckan fördelat på dag/kvällstid mån-sön
Du kommer behöva gå en ADR- utbildning i samband med start
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
OBSERVERA: För att vara aktuell för denna tjänsten måste man ha en annan huvudsaklig sysselsättning - studier på 100% alternativt ett annat arbete på minst 20 timmar i veckan.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Kontakt
Emily Westerberg emily.westerberg@insitepart.se Jobbnummer
9581878