Besiktningstekniker till Viking Kontroll Västerås
Svensk Autorekrytering AB / Säkerhetsjobb / Västerås Visa alla säkerhetsjobb i Västerås
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en viktig samhällsroll där säkerhet, teknik och kundservice står i fokus?
Vi söker nu en Besiktningstekniker till Västerås. Det här är en möjlighet för dig som är fordonsintresserad, gillar struktur och trivs i en kundnära roll.
Som Besiktningstekniker ansvarar du för att genomföra säkra och noggranna fordonskontrollbesiktningar i enlighet med gällande fordonslagstiftning. Du möter kunder i samband med besiktningstillfället, hanterar data och rapportering i våra system samt säkerställer att varje fordon får en korrekt och professionell bedömning. Detta är en direktrekrytering där du blir anställd av Viking Kontroll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra fordonskontrollbesiktningar enligt lagkrav
• Ta emot kunder och guida dem genom besiktningsprocessen
• Samverka med övriga organisationen
• Rapportera besiktningsresultat till kund på ett tydligt och professionellt sätt
• Hantera betalningar och stationens betalningssystem
• Genomföra övriga oberoende konditionstester vid behov
Din Profil
Vem är du? Vi tror att du är en person som:
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Har lätt för att skapa förtroende hos kunder och kollegor
• Trivs med varierade arbetsuppgifter och ett praktiskt teknikorienterat arbete
• Är nyfiken på att utvecklas och gärna ser dig själv i en framtida ledande roll
Kvalifikationer:
• Certifierad besiktningstekniker (K1)
• God fordonskunskap och erfarenhet av kontrollprocessen
• God IT-vana
• Erfarenhet av SharePoint är meriterande
• Förståelse för kontrollrutiner, checklistor och risker i kontrollprocessen
• Övriga certifikat är meriterande
Vi erbjuder:
• Möjlighet att bli del av en snabbt växande organisation med stor möjlighet till inflytande i verksamhetens utveckling
• Möjlighet till kompetensutveckling och tydlig karriärväg
• En arbetsplats där säkerhet, kvalitet och professionalism står i centrum
• Stöttande kollegor och en modern arbetsmiljöOm företaget
Viking Kontroll Bilbesiktning – en ny aktör med 70 års arv.
Viking Kontroll är ett fristående besiktningsföretag som drivs vidare i andan av ett av Nordens mest välkända varumärken inom trafik och mobilitet. Vi är nya på besiktningsmarknaden, men namnet vi bär är allt annat än nytt.
Viking har funnits sedan 1950-talet och har under mer än 70 år varit en av Nordens mest betrodda aktörer inom trafik och mobilitet. Idag finns Viking i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Baltikum och Spanien, med över 3 000 medarbetare i nätverket. I Norge känner ungefär 95 procent av alla bilister igen Viking-namnet – ett förtroende som byggts upp under decennier av att leverera tjänster där noggrannhet, kvalitet och rak kommunikation är avgörande.
Vi utför oberoende fordonstester som gör vardagen enklare för bilägare, bilhandel och företag. Utöver våra olika fordonstester erbjuder vi nu även bilbesiktning.
Det är vi som har tagit det steget. Det är nytt – men vi tar med oss Vikings värderingar in i hallen: enkelt, pålitligt och vänligt.
Kontaktuppgifter
I denna rekryteringsprocess samarbetar Viking Kontroll med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare Alida Antonsson på tel. 070-664 65 81 alt. mail alida.antonsson@autorekrytering.se
eller Kajsa Hessel kajsa.hessel@autorekrytering.se
070 157 29 83.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Viking Kontroll Bilbesiktning Kontakt
Alida Antonsson alida.antonsson@autorekrytering.se 0706646581 Jobbnummer
9951470