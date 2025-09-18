Extrajobb med hästar i Blentarp
2025-09-18
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
, Lund
Stalltjänst. Vi söker häst- och stallskötare på timmar till Everlöv, Blentarp. Du måste ha mycket god hästvana och vara noggrann, pålitlig, självgående och flexibel.
Arbetstid tidig morgon-lunch. Vi söker tillfällig personal som kan arbeta vissa dagar omgående (vecka 40) med möjligheter till mer jobb framöver.
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: amelie.bosson@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb med hästar". Arbetsgivare Bosson i Lund AB
(org.nr 556624-4819) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bosson Dressage Jobbnummer
9515535