Extrajobb/lunch/helg

Hirely AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge
2025-11-10


Serveringspersonal / Lunchpass - Mackverket (södra Stockholm)

Publiceringsdatum
2025-11-10

Om företaget
Mackverket är en växande café- och restaurangkedja som fokuserar på välgjorda mackor, bra råvaror och en välkomnande atmosfär. Vi skapar en mötesplats där gästerna ska känna sig sedda, uppskattade och gärna vilja komma tillbaka. Nu öppnar vi en ny enhet söder om Stockholm och söker dig som vill vara med på resan.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med servering, gästmottagande och förberedning av våra mackor. Rollen innebär även att hålla ordning i lokalen samt bidra till en positiv stämning i teamet och mot våra gäster.

Exempel på arbetsuppgifter:

Servera och bemöta gäster

Tillreda våra sjukt goda mackor

Disk, plock och hålla rent och snyggt i lokalen

Bidra till en trevlig och välkomnande miljö

Arbetstid
Ca 4 timmar över lunchen, ett par vardagar i veckan.
Arbetspassen är fasta och lämpar sig väl för dig som studerar eller vill jobba extra.
Möjlighet till fler pass kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har ett positivt bemötande och trivs med att arbeta med människor

Tar ansvar och är punktlig

Gillar att arbeta i ett högt tempo när det behövs
Tidigare erfarenhet från café, restaurang eller service är meriterande, men inget krav. Personlighet och engagemang värderas högt.

Vi erbjuder

En arbetsplats med gemenskap, engagemang och mycket glädje

Möjlighet att vara med och bygga upp en ny enhet från start

Ett roligt och varierande arbete som är lätt att kombinera med studier eller annat

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation till:
jobb@mackverket.se

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Fyra Systrar AB

Jobbnummer
9596800

