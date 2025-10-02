Extrajobb inom varuhantering
2025-10-02
Vi söker nu fler stjärnor till vår varuhantering. Är du en effektiv och positiv person som gillar att röra på dig och sätter värde i att utföra ett bra arbete? Är du kanske student på universitet eller högskola och behöver ett extrajobb vid sidan av dina studier? Då är det här jobbet för dig!
Jobbet utförs dagtid på vardagar samt ibland lördagar under högsäsong och Black Friday. Du bör kunna jobba minst 2-3 dagar/vecka och gärna måndagar.
Du kommer främst att jobba med plock och pack av varor för leverans ut till kund samt sortering och inleverans av varor från våra leverantörer för vidare hantering och förvaring av dessa.
Timarco är ett marknadsledande e-handelsbolag inom segmentet märkesunderkläder på nätet.
De underkläder vi säljer är från välkända märken såsom Calvin Klein, Hugo Boss, Triumph, Sloggi, Björn Borg, Abecita, Swegmark, Calida m fl. och vi levererar över 400 000 paket per år till ett värde som överstiger 200 miljoner.
Vi finns med egna företag i de nordiska länderna samt med lokalt anpassade sajter i Tyskland, Nederländerna, Österrike, England, Polen, Belgien, Frankrike, Italien och Spanien. Vårt mål är att bli referensnamnet för underkläder på nätet i Europa, vilket innebär att vi nu utökar vår verksamhet.
Vi är ca 40 engagerade medarbetare som sitter i helt nybyggda lokaler i Arlandastad (ca 25 min från Uppsala och Centrala Stockholm) där vi har både kontor, lager och gym samt gott om parkeringsplatser.
Om dig
Vi söker dig som har möjlighet att jobba minst 2-3 vardagar i veckan och ibland lördagar. Arbetet kan stundvis vara stressigt, så det gäller att du kan hantera det på ett bra sätt!
Vårt varulager har inga truckar så truckkort är ej nödvändigt vid ansökan till detta arbete.
Vi söker dig som
• är punktlig
• är pigg, noggrann och effektiv
• gärna kan rycka in med kort varsel vid behov av mer personal
Vi söker dig som vill ingå i ett team där effektivitet och kvalitet är en viktig del i vardagen. Du har eget ansvar för att arbetsuppgifterna blir gjorda vilket ställer krav på att du har egen drivkraft och vågar ta egna initiativ.
Du som söker ska ha grundläggande datorkunskaper samt ha goda läs- och skrivkunskaper i svenska och engelska.Så ansöker du
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tillträde enligt överenskommelse.
Maila din ansökan till: jobb1103@timarco.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
