Extrajobb - plock och pack med ståstaplare
Vi på Agillo söker nu en noggrann och flexibel lagerarbetare för ett deltidsuppdrag hos en av våra kunder. Tjänsten passar dig som vill arbeta cirka 2-3 dagar i veckan och har erfarenhet av att köra ståstaplare.
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med plock och pack i ett lagerflöde. Du använder ståstaplare för att hämta upp varor enligt plocksedlar. Arbetet innebär att du plockar rätt produkter från hyllor eller pallplatser, kontrollerar att allt stämmer och packar varorna för utleverans. Det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och trivs med att jobba i ett högt men kontrollerat tempo.
Du är en självgående och ansvarstagande person som gillar att hålla ordning och har lätt för att följa rutiner. Hos oss värdesätts punktlighet, effektivitet och en positiv inställning.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Erfarenhet av att köra ståstaplare (krav)
Truckkort med behörighet för ståstaplare
Tidigare erfarenhet av plock & pack är meriterande
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta noggrant och självständigtOm tjänsten
Omfattning: Deltid, ca 2-3 dagar/vecka
Placeringsort: Torslanda
Arbetstider: Dagtid
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Känner du att detta stämmer in på dig? Då ser vi gärna att du skickar in din ansökan redan idag!
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Agillo AB
Agillo är ett Göteborgsföretag inom bemanning och rekrytering som hjälper människor och företag att växa. Vi tror på varje människas vilja och förmåga att bidra och göra skillnad. Att vara en Doer helt enkelt, oavsett bransch eller arbetsplats. Så ansöker du
