Center Clerk (Administratör) sökes till UPS center i Göteborg!I tjänsten som Center Clerk har du en administrativ roll med fokus på administrering av export försändelser. Tjänsten innefattar även andra varierande arbetsuppgifter som pakethantering, bemanning av kundmottagning och allmän administration.2021-04-06Som Center Clerk förväntas du vara flexibel och besitta förmågan att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt. Vi ser gärna att du har lätt att lära och ta dig an nya arbetsuppgifter. Rollen ställer krav på såväl självständigt arbete som samarbete inom teamet vilket gör att vi värderar ett inre driv och en god samarbetsförmåga högt.Intresse för service och hög arbetsmoral.Noggrann och flexibel.Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.Förmågan att arbeta självständigt i ett tidvis högt tempo.Goda kunskaper av MS Office, datasystem och IT.Deltid måndag-fredag, 14.30-21.00Tidsbegränsad anställning från juni till september 2021.Lön och villkor enligt Kollektivavtal med Unionen.Då vi är ett säkerhetsklassat företag kommer vi begära in utdrag ur belastningsregistret.Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan nu!