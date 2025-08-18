Etableringskoordinator
2025-08-18
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Arbetsplatsen
Vill du jobba med etableringsfrågor? Har du energi och mod att skapa nya metoder och arbetssätt för att lyckas med detta uppdrag? Är svaret ja på dessa tre frågor har du goda förutsättningar att passa in i den profil som arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun efterfrågar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, både för medborgaren och kommunen. Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund och det är viktigt att du i ord och handling står bakom vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar. Myndighetsenheten har två sektioner; sektion ekonomiskt bistånd och sektion bosättning och etablering. Du kommer tillhöra sektion bosättning och etablering. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som etableringskoordinator arbetar du och dina kollegor med anvisade nyanlända enligt bosättningslagen och med bostadslösa Trelleborgare. Tillsammans med individen arbetar du för att denne ska hitta en egen bostad. Genom att upprätta individuella planeringar tillsammans med individen och systematiskt följa upp dessa förkortas individens väg till eget boende. Du arbetar aktivt och uppsökande för att hitta hyresvärdar och olika boendelösningar. Tjänsten omfattar även arbete med ensamkommande barn. Dina dagliga uppgifter innefattar möten med sökande, kontakter med hyresvärdar, bemanning av bosättnings kundtjänst, nära samarbete med olika förvaltningar inom kommunen samt kontakt med Migrationsverket. Du arbetar tillsammans med arbetsmarknadssekreterare och handläggare inom försörjningsstöd eftersom en bra planering mot egen bostad och arbete är en förutsättning för god etablering. Arbetsmarknadsperspektivet genomsyrar allt vi gör och samverkan är av vikt för att vi ska kunna nå goda resultat.
Arbetet är väldigt omväxlande och förutsätter att du är flexibel, en lagspelare, strukturerad och är en god ambassadör. Du ser fördelar med att samarbeta med olika aktörer och trivs med att ha en central roll. Du är bekväm med att representera och presentera bosättningsprocessens arbete i olika sammanhang. Kvällsarbete kan förekomma vid bland annat möten med välgörenhetsorganisationer och andra samarbetspartners samt vid mottagande av nyanlända.
Arbetet förutsätter att du tror på att höga förväntningar leder till höga prestationer, att ställa krav är något positivt och att du i ord och handling tror på individens vilja och förmåga att göra egna val.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning, gärna med en kandidatexamen inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av liknande arbete och vara van vid att självständigt organisera ditt arbete. Arbetet förutsätter god kunskap om bostadsmarknaden. Vi vill också att du är målinriktad och van vid att kunna leverera resultat.
Då verksamheten är under ständig förändring förutsätter arbetet att du är flexibel, kreativ, har förmågan att fatta självständiga beslut och trivs med att arbeta inom en processtyrd verksamhet. Med ditt engagemang bidrar du till att utveckla verksamheten vidare och arbetar utifrån individens egna möjligheter och resurser. Du bidrar även till ett gott arbetsklimat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Belastningsregister inlämnas i samband med intervju. Övrig information
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
