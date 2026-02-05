Eslöv
2026-02-05
Passab är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Malmö, Umeå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Här söker vi dig som gärna har erfarenhet av lift och sond, är pigg och glad, frisk och i fysiskt god kondition, ansvarsfull med hög arbetsmoral, kan ta egna initiativ är självgående men även med god samarbetsförmåga. Här hänger man med på aktiviteter såsom bad, dans, stugvistelser, Ullared med mycket mera. Vilket innebär att du måste kunna bada med kvinnan i bassäng, vara aktiv på danskvällarna och inte ha problem med att följa med på övernattningar ett par gånger per år.
Du behöver behärska svenska språket flytande i både tal och skrift. Arbetstiden är förlagd till hela dygnet med en del jour under natten.
Arbetet är hos dam 65+, rullstolsburen med EP som gillar att träna och hitta på kul saker men ibland bara ha en lugn hemmadag.
Just nu söker vi dig som kan hoppa in vid vakanser och längre ledigheter men om personkemin stämmer finns möjlighet till fast rad. Innan anställning behöver du inkomma med registerutdrag samt personbevis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Personlig Assistans i Södra Sverige AB
(org.nr 556913-0544)
212 35 MALMÖ Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet josefine.lindeberg@friab.se 0730585036 Jobbnummer
9725672