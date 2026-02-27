Erfarna CNC-Operatör till Ekets Precision
Vi söker nu efter flertalet erfarna CNC-operatörer till vår kund Ekets Precision. Är du en person som trivs i miljöer av tillverkande industri och utveckling? Har du minst 2 års erfarenhet av att arbeta som CNC-operatör inom svarv eller fräs? Då kan vi erbjuda dig en spännande tjänst hos Ekets!
Om vår kund
Ekets Group har sedan starten utvecklats till en av norra Europas mest kvalificerade företagsgrupp inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt 4 produktionsenheter, en omsättning på ca 850 mkr och 485 medarbetare förser vi våra kunder i stora delar av världen med avancerade produkter. Vi har fabriker i Skillingaryd, Eket, Alvesta och Habo.Till vår fabrik i Eket tar du dig på ca 10 minuter med bil från Örkelljunga eller ca 30 minuter från Helsingborg.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I din roll som CNC-operatör ingår ansvar för produktion, operatörsunderhåll. Du kommer arbeta i CNC-styrda maskiner, utföra verktygsbyten samt ställ. Vidare kommer även kvalitetskontroller samt avsyning ingå i ditt arbete, arbetstiden är 3-skift.
Den vi söker
Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande.Utbildning inom CNC-teknik alt. lång yrkeserfarenhet av produktion i CNC-styrda maskiner. Har du erfarenhet av styrsystem som Iso, Heidenhain, Fanuc, Traub är det meriterande.För att trivas i rollen bör du som person ha lätt för att samarbeta och drivas av att lära dig mer och utvecklas. Du är noggrann med kvaliteten och strävar alltid efter att göra ett bra jobb. Vidare tror vi att du har en vilja att utvecklas tillsammans med företaget. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Jacob Edström på 072-174 82 62 alternativt jacob.edstrom@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning, alkohol-drogtest och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.ekets.se Arbetsplats
Ekets Precision Kontakt
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9768523