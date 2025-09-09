Erfaren utvecklare
Är du en erfaren utvecklare som drivs av att leverera vassa mjukvarulösningar? Är du prestigelös och vill jobba med likasinnade kollegor som värdesätter kunskapsdelning och att ha roligt på jobbet? Då kommer du gilla oss på Softhouse!
Om Softhouse
På Softhouse är vi ca. 300 medarbetare fördelade över 10 kontor, där vi tillsammans levererar tjänster och mjukvara i världsklass. I region Sydost hittar du oss på våra kontor i Karlskrona och Karlshamn, där vi är ett sammansvetsat team på ca 65 kollegor. Här arbetar vi i olika kunduppdrag och teamleveranser, både från våra egna kontor och on-site hos kund. Vi värdesätter kunskapsdelning och tycker om att umgås tillsammans både på jobbet och utanför, på aws, träning, brädspelskvällar, årlig kräftskiva, konferens- och skidresa.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett framåtsträvande bolag med korta beslutsvägar och högt i tak. Vi är alla prestigelösa teamspelare som drivs av att leverera produkter, tjänster och mjukvara av högsta kvalitet. Och, förutom kollegor i världsklass och garanterat roligt på jobbet, erbjuder vi även:
Möjlighet att utmanas tekniskt med kompetenta kollegor i en mix av kunduppdrag och leveransmodeller.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra kollegor, både lokalt och över kontoren.
En given plats i ett tight team som gillar att ha roligt tillsammans på jobbet, varje dag.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Vad vi letar efter hos dig
För oss handlar senioritet inte bara om antal års erfarenhet. Det handlar om fallenheten att vara en förtroendeingivande relationsskapare med kunder och kollegor. Förmågan att ta sig an varierande roller, eller ledarhatten i ett projekt om så behövs. Lyhördhet för kundens behov och ett driv att erbjuda bästa möjliga mjukvarulösning. Viljan att söka förbättring, lyfta teamet runt dig och hjälpa juniora kollegor att växa och lyckas.
Du fattar, senioritet kan innebära många saker - men mer specifikt, för att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har omfattande erfarenhet av programmering och kompetens inom t.ex. Java, .NET/C#, Kotlin, Node.js, React eller Vue.
Är van vid att bidra i mjukvaruutvecklingens alla faser som kravställning, arkitektur, design, test och integration.
Trivs med att jobba enligt agila principer och metoder.
Har en högskole-/universitetsexamen inom relevant område.
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
