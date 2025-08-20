Erfaren testare
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren testare som vill arbeta i ett tvärfunktionellt Scrum-team med fokus på digitalisering och automatisering av processer och arbetsflöden. Rollen innebär arbete med både manuella och automatiserade tester, där plattformen Pega används som grund. Testuppgifterna omfattar bland annat systemtester, integrationstester, regressionstester och end-to-end-tester. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklare, kravanalytiker och andra testare, både inom och utanför teamet.
Konsulten ska vara tillgänglig för intervju.
Ska-krav
Konsulten har kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet).
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av testning inom webbaserade system, motsvarande heltid.
Under denna tid ska konsulten regelbundet och självständigt (med ansvar för planering, utförande och rapportering) ha arbetat med samtliga följande moment:
Minst 1 års erfarenhet av att formulera och dokumentera testfall.
Minst 1 års erfarenhet av kravverifiering i nära samarbete med utvecklare och kravanalytiker.
Minst 1 års erfarenhet av integrationstester i mikrotjänstarkitektur med REST API:er.
Minst 1 års erfarenhet av funktionell testning.
Minst 1 års erfarenhet av regressionstester.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift.
Bör-krav
Minst 1 års erfarenhet av testning i Pega-baserade system.
Minst 1 års erfarenhet av testverktyg som Postman, SoapUI eller Selenium.
Minst 1 års erfarenhet av Jira, Xray eller liknande verktyg för testhantering.
Minst 1 års erfarenhet av testning inom offentlig sektor.
Minst 1 års erfarenhet av testautomatisering.
Minst 1 års erfarenhet av arbete i agila team enligt Scrum eller SAFe.
Stationeringsort
Stockholm, med möjlighet till distansarbete upp till 49%.
Tidsperiod
2025-09-15 - 2026-03-13.
Omfattning
100%
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
118 18 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
