Erfaren specialpedagog Björnbodaskolan F-3
Välkommen till oss
Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan är en bra skola för alla.
Vi har höga förväntningar på eleverna, varandra och oss själva. Här känner alla delaktighet och växer utifrån sina förutsättningar. Vi lär av varandra i samspel och dialog. Elevernas lärande, utveckling och hälsa står i fokus.
Björnbodaskolan och Sörgårdsskolans verksamhet omfattar förskoleklass och grundskola 1-6 samt fritidshemmens verksamhet och mellanstadieklubb. Skolorna ligger i villa- och radhusområdena Vinsta och Kälvesta med närhet till natur och gröna parker. Det finns goda kommunikationer med buss som ansluter till både tunnelbana och pendeltåg.
Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektorer samt administrativ chef.
Skolans elevhälsoteam där rektor och biträdande rektorer ingår, består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare, och skolpsykolog.
Arbetsplatsbeskrivning
Björnboda- och Sörgårdsskolan bildar tillsammans en skolenhet och här trivs både små och stora och den här tjänsten är placerad på Björnbodaskolan, där våra elever går från förskoleklass till årskurs tre. Vi har även en särskild undervisningsgrupp på skolan.
Här finns engagerad personal där kooperativt lärande, formativ undervisning och fokus på elevens hela skoldag är prioriterade områden. Vår vision är att vara en bra skola för alla. För oss betyder det att vi har positiva förväntningar på eleverna, varandra och oss själva. Vårt inkluderande förhållningssätt och goda bemötande, där alla ska känna delaktighet, genomsyrar vår verksamhet. För att arbeta för vår vision sätter vi dialogen, kollegialt lärande och elevhälsa i fokus.
Din roll
Nu söker vi dig, en kompetent och alert utbildad specialpedagog som längtar efter att få undervisa våra härliga elever.
I rollen arbetar du med att ge elever stödinsatser individuellt, i grupp och som stöd i ordinarie undervisning. Du skapar ett nära samarbete med lärare och pedagoger i arbetet i klassrum avseende anpassningar och särskilt stöd. Vi ser att du bidrar till stimulerande insatser även gällande elever med redan höga resultat.
Du är en del av skolans elevhälsa och arbetar hälsofrämjande och förebyggande så att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.
Du ett konsultativt och handledande uppdrag gentemot enskilda pedagoger och/eller arbetslag i arbetet att skapa tillgängliga lärmiljöer och i arbetet med extra anpassningar. Du föreslår insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverkar i möten och i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram, samt uppföljning och utvärdering av dessa.
Du tar initiativ till främjande insatser samt följer upp och utvärderar dessa på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Detta utifrån det analysarbete av elevernas data som du har ansvar för. Du analyserar, sammanställer och delar resultat och förslag på insatser med kollegor.
Du bidrar till kunskap och lärande kring olika funktionsnedsättningar och dess betydelse för lärande och har en handledande/konsulterande roll för att ge råd och stöd åt skolans lärare och elevassistenter kring pedagogiska, fysiska och sociala anpassningar.
Du bidrar till skolutveckling genom att hålla dig uppdaterad kring aktuell forskning inom utbildningsområdet och specialpedagogik.
Du behöver vara flexibel och noggrann med att systematiskt dokumentera och följa upp elevresultat och effekter av insatser. Du ska vara bekväm att hantera förändringar som uppstår.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
lärarlegitimation och behörighet att undervisa i flera av grundskolans ämnen. Krav på att vara behörig lärare i svenska och matematik. Om man även är behörig i svenska som andraspråk är det meriterande
specialpedagogutbildning
god samarbetsförmåga
flexibilitet och lösningsfokus
ett varmt, tydligt och professionellt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor
förmåga att i samarbete med kollegor bidra till att utveckla goda lärmiljöer och anpassningar för alla elever även de med höga resultat
förmåga att skapa positiva och framåtsyftande möten med elever, vårdnadshavare och kollegor
erfarenhet av att skriva utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram
Du har god kommunikationsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du har tidigare erfarenhet av arbete i elevhälsoteam och är väl insatt i grundskolans gällande styrdokument.
Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig mycket väl både i tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet och din specialistkompetens.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
