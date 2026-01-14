Erfaren personaladministratör
2026-01-14
Vi på Future People söker en personaladministratör till vår kund i centrala Stockholm. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vi söker en konsult som vill arbeta med administration av avtalsenliga tjänstepensioner inom bank och finans. Du blir en del av ett område som ansvarar för försäkringar kopplade till BTP1 och BTP2 och som har en viktig roll i att säkerställa korrekt hantering, utbetalning och informationsflöden i bankens system.
Som person är du prestigelös, engagerad och har ett starkt driv. Du är utåtriktad, förtroendeingivande och tydlig i din kommunikation. Du har en god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ.
Uppdraget
I rollen arbetar du med administration av olika pensionsärenden, bland annat:
Bevakning av kommande pensionärer och långtidssjuka
Dödsfallsreglering
Utbetalning av pension
Ansvar för att korrekt information förs vidare till interna och externa system
Löpande kontakt via mail och telefon med bankens HR-avdelningar, medarbetare och pensionärer i pensionsrelaterade frågor
Vi söker dig som
För att trivas i uppdraget behöver du ha en mycket god administrativ förmåga, vara noggrann och strukturerad samt kunna arbeta självständigt i ett högt tempo. Du har även grundläggande kunskaper inom kollektivavtalade tjänstepensioner - särskilt BTP1 och BTP2.Publiceringsdatum2026-01-14Kompetenser
Mycket god administrativ förmåga
Grundläggande kunskap i BTP1 och BTP2 (kollektivavtalad tjänstepension för anställda inom bank och finans)
3-6 års arbetslivserfarenhet inom området.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 31/12-2026
Start: 2/2-2026
Sista ansökningsdagen: 19/1-2026
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR.Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
