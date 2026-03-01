Erfaren Målare sökes

H.expert Måleri AB / Målarjobb / Järfälla
2026-03-01


Visa alla målarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos H.expert Måleri AB i Järfälla, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren målare med god kunskap inom utvändig & invändigt målning, fönsterrenovering - som utförs från insidan av lägenheterna. Arbetet gäller främst inåtgående fönster i flerbostadshus, där du arbetar inne i bostadsrätter.

Du kommer att arbeta i ett mindre team, ofta direkt inne hos boende, vilket ställer krav på att du är både professionell och serviceinriktad.
Erfarenhet av grundarbete inför fönstermålning är mycket viktigt. Vi söker dig som vet hur ett hållbart och snyggt resultat skapas från grunden.
Närvaro på jobbet är avgörande - arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:00-16:00.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobbansoka@expertmaleri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H.Expert Måleri AB (org.nr 556858-9245)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
H Expert Måleri AB

Jobbnummer
9769624

Prenumerera på jobb från H.expert Måleri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos H.expert Måleri AB: