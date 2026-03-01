Erfaren Målare sökes
2026-03-01
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Stockholm
Vi söker en erfaren målare med god kunskap inom utvändig & invändigt målning, fönsterrenovering - som utförs från insidan av lägenheterna. Arbetet gäller främst inåtgående fönster i flerbostadshus, där du arbetar inne i bostadsrätter.
Du kommer att arbeta i ett mindre team, ofta direkt inne hos boende, vilket ställer krav på att du är både professionell och serviceinriktad.
Erfarenhet av grundarbete inför fönstermålning är mycket viktigt. Vi söker dig som vet hur ett hållbart och snyggt resultat skapas från grunden.
Närvaro på jobbet är avgörande - arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:00-16:00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobbansoka@expertmaleri.se
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
H Expert Måleri AB Jobbnummer
9769624