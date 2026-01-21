Erfaren kock
Stadshotellet i Hässleholm AB / Kockjobb / Hässleholm Visa alla kockjobb i Hässleholm
2026-01-21
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stadshotellet i Hässleholm AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Helsingborg
, Halmstad
, Arvika
eller i hela Sverige
Är du en duktig kock som älskar att jobba med mat och människor? Har du en positiv attityd och vill utveckla både dig själv och andra?
Vi söker dig som är en duktig matlagare och som är van att jobba i ett högt tempo och i en omväxlande miljö. Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenheter från hotell och festvåning! Men vi lägger störst vikt vid din personlighet och att du delar våra värderingar!Vi är ett härligt gäng som har kul på jobbet. Vi lagar mat till lunch, a la carte, konferens och festvåning.
Krav för tjänsten:
utbildning inom hotell & restaurang eller liknande yrkesutbildning
minst 5 års dokumenterad erfarenhet utav a la carte
behärskar både klassiska och moderna tillagningsmetoder
trivs med att jobba kvällar och helger
ansvarsfull och van att jobba med fokus på kvalitet
Som person är du en lagspelare ut i fingerspetsarna. Du trivs med ansvar och har förmågan att se helheten. Du är en förebild och inspirationskälla för yngre kollegor. Du är kreativ och gärna delaktig i menyer och recept. Du vet att nöjda gäster är det viktigaste och du tar ansvar för helheten!
Tjänsten: Tillsvidare. Arbetstiden är mestadels förlagd kvällar och helger. Lön enligt avtal och tillträde omgående. Provanställning tillämpas. Intervjuer sker löpande! Vi är en schysst arbetsplats med kollektivavtal och personalrabatter.
Skicka in din ansökan nu så pratar vi mer över en kopp kaffe!
Hotel Statt ingår i Room Republic som driver sex hotell i Sverige och Palma de Mallorca. Det ger möjlighet till både erfarenhetsutbyte och karriärmöjligheter. Läs mer om oss här:Statt.seRoomrepublic.seLinkedinFacebook Statt Hässleholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7012741-1782643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadshotellet i Hässleholm AB
(org.nr 556278-9221), https://roomrepublic.teamtailor.com
Frykholmsgatan 13 (visa karta
)
281 31 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Room Republic Jobbnummer
9697469