Enterprise Architect till Fitness24Seven

Vill du vara med och driva den digitala transformationen på Fitness 24 Seven? Vi satsar stort på teknik och innovation för att skapa marknadens bästa digitala träningsupplevelse. Nu söker vi en Enterprise Architect som vill driva vår digitala resa in i framtiden!
Om Fitness24Seven
Fitness 24 Seven är en av Nordens ledande gymkedjor med över 300 gym i Sverige, Finland, Norge, Colombia och Thailand. Sverige är vår största marknad, men vi växer snabbt internationellt med en stark entreprenörsanda och en passion för träning och hälsa. Vi är på en spännande digital resa där vi ser digital utveckling som en central drivkraft för att stärka vår affär och medlemsupplevelse. Nu söker vi en Enterprise Architect som vill vara med och forma framtidens digitala gymupplevelse!
Om rollen
Som Enterprise Architect hos oss blir du en nyckelspelare i att driva vår digitala transformation och säkerställa att vi ligger i framkant inom teknik. Du kommer att ha det övergripande ansvaret för vår tekniska arkitektur och långsiktiga strategi samt säkerställa att vi skapar världsklassiga digitala tjänster för våra medlemmar och interna verksamheter.
Rollen är baserad i Lund och rapporterar till vår CIO, samtidigt som du är en del av Fitness24Sevens IT-team och IT Management Team. Du samarbetar nära övriga avdelningar inom IT som består av totalt 30 personer inom utveckling, IT-drift, projektledning och Business Intelligence.
Dina ansvarsområden
Utveckla IT-strategier som ligger i linje med Fitness24Sevens övergripande mål.
Analysera befintlig IT-infrastruktur och skapa Roadmaps för teknologisk utveckling.
Arkitekturdesign inom digitala utveckling, Cloud infrastruktur, nätverk, IT-säkerhet och data.
Skapa tekniks Roadmap för Fitness24Sevens digitala utveckling, inklusive vår webb, app, medlemssystem och interna affärsstöd.
Säkerställa att digital utveckling och IT-infrastruktur fungerar optimalt tillsammans.
Driva innovation och tekniska lösningar som förbättrar kundupplevelsen för våra hundratusentals medlemmar.
Säkerställa att vi bygger skalbara, stabila och moderna IT-miljöer för vår internationella tillväxt.
Inspirera och utveckla ett engagerat team av utvecklare, tekniker och digitala specialister.
Samarbeta tätt med affärsutveckling, marknad och drift för att säkerställa att våra digitala lösningar möter affärsbehoven samt för att främja samarbete, förståelse och synergier.
Som Enterprise Architect hos Fitness24Seven får du arbeta med en modern tech-stack inom både digital utveckling och IT-infrastruktur. Basen för digital utveckling är C# .NET och Azure Cloud native. Även för IT-infrastrukturen är Microsoft genomgående med fokus på Azure. Fitness24Seven globala nätverk byggs upp av SD-WAN.
Vem är du?
Vi söker dig som har en passion för arkitekturdesign och IT-strategier och som vill göra skillnad i en snabbväxande och internationell miljö. Du har:
Flera års erfarenhet av arkitekturdesign, IT-strategier och digitala transformationer.
Djup förståelse för IT-infrastruktur, systemutveckling, Cloud plattformar, nätverk och moderna teknologier.
Erfarenhet av agila arbetssätt, produktutveckling och DevOps.
Förmåga att översätta affärsbehov till tekniska lösningar och driva initiativ från idé till verklighet.
Internationell erfarenhet eller vana att arbeta i en global kontext är meriterande.
Du är en engagerad lagspelare som lyfter ditt team och trivs i en miljö med högt tempo och entreprenörsanda.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och driva den digitala transformationen i ett snabbväxande, internationellt företag med en stark entreprenörskultur. Vi erbjuder:
En nyckelroll i vår digitala transformation och strategi - du får stor påverkan på vår Roadmap och framtid.
Möjlighet att arbeta i en internationell miljö med gym i fem länder och fortsatt expansion.
Ett starkt och engagerat IT-team där vi tillsammans skapar framtidens digitala träningsupplevelse.
