Enhetschef vård- och omsorgsboende
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
2025-08-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Placeringen blir på ett vård- och omsorgsboende i centrala Luleå.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som enhetschef på vård- och omsorgsboende har du ett helhetsansvar för verksamheten, med fokus på att leda och utveckla både medarbetare och arbetssätt. Ditt ledarskap är närvarande och engagerat. Du skapar delaktighet, uppmuntrar initiativ och tar till vara den kompetens som finns i arbetsgruppen.
Du samverkar med sjuksköterska och rehabteam för att säkerställa en god och sammanhållen vård och omsorg. I uppdraget ingår ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och samverkan med fackliga parter. Du följer upp och utvärderar verksamheten löpande och leder arbetet utifrån gällande lagstiftning, avtal och riktlinjer. Ett annat viktigt uppdrag är kontakten med anhöriga.
Genom ett tydligt och tillitsfullt ledarskap bidrar du till goda resultat där kvalitet, delaktighet och brukarens behov står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en ledarroll där du får vara spindeln i nätet, skapa struktur och bygga starka team tillsammans med dina medarbetare och samarbetspartners. Du har ett öppet förhållningssätt, är lyhörd och vågar tänka nytt för att utveckla verksamheten vidare.
Du är en trygg, samarbetsorienterad och strukturerad person med förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Du kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt, och har lätt för att ta ansvar och fatta beslut.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du ha en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Vi vill att du har tidigare erfarenhet som chef eller av arbete inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har kunskap om gällande lagstiftning inom området och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att leda och samverka.
ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.
Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.
Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Områdeschef vård- och omsorgsboende
Anna Drugge 0920-45 3000 Jobbnummer
9481665