Enhetschef Tillsyn
Boverket / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-11-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boverket i Karlskrona
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 240 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
Din roll hos oss
Boverket söker en ny chef till enheten för tillsyn. Enheten ansvarar för tillsynsfrågor inom Boverkets olika områden, så som tillsyn av energideklarationer och klimatdeklarationer. Enheten arbetar även med föreskrifter, vägledning och information kopplade till enhetens olika ansvarområde. Enheten har en stor del systemförvaltning då Boverket ansvarar för olika register och handläggningssystem. Myndighetens arbete med AI drivs och förvaltas inom enheten samt även myndighetens svarstjänstfunktion som hanterar inkommande frågor till Boverket.
Enheten för tillsyn tillsammans med enheten för stöd och bidrag och enheten för beredskap och marknadskontroll ingår i avdelningen med fokus på tillsyns - beredskaps, stöd-, bidrags-, garantigivningsfrågor. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av avdelningens verksamhet.
Som chef på Boverket leder du din enhet utifrån ett helhetsperspektiv och Boverkets roll i samhället. Du har en tydlig arbetsgivarroll med ansvar för verksamhet, personal och budget. Du har direkt personalansvar för cirka 20 medarbetare och rapporterar till avdelningschefen. Samtliga ledare på Boverket ingår också i generaldirektörens ledarforum, där ledarna arbetar tillsammans med övergripande strategiska frågor för Boverket. Som enhetschef är du ansvarig för den långsiktiga strategiska utvecklingen av verksamheten och personal i syfte att säkerställa att Boverket är redo att leverera i såväl nuvarande som kommande uppdrag. Boverket arbetar utifrån en matrisorganisation där vissa större uppdrag styrs av uppdragsägare med resurser från olika enheter.
Du leder en grupp med hög expertkunskap, främst inom juridik, systemförvaltning och handläggning. Du arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet i matrisorganisationen och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö.
Din kompetensprofil
Vi söker dig som har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap gärna från offentlig verksamhet eller tillsynsverksamhet. Du har tidigare erfarenhet från chefsroller med personalansvar, alternativt har du flerårig erfarenhet av ledarskap i annan form, exempelvis som projektledare för stora projekt där dina egenskaper och potential som ledare bedömts som goda. Du har även förståelse för eller erfarenhet av IT-förvaltning. Du är skicklig i att leda och motivera medarbetare att nå uppsatta mål på kort och på lång sikt.
Vi värdesätter att du har kunskap och erfarenhet av förändringsarbete, samt förmåga att motivera medarbetare och samarbetsparter i förändringsprocesser. Vi ser gärna att du har intresse för eller bakgrund kopplad till Boverkets ansvarsområden, för att få en god förståelse för din enhets verksamhet samt helheten. Arbetsgivarfrågor och ledarskapet har alltid främst fokus. I grunden har du en relevant akademisk utbildning.Du är drivande, tydlig och engagerad. Du tar ansvar, agerar och fattar beslut. För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss är det viktigt att du är lyhörd och har tillit till dina medarbetare, kommunicerar rakt och tydligt i tal och skrift och är duktig på att utveckla kontakter, skapa nätverk och föra dialog. Du är genuint intresserad av människor, och tycker om att se människor växa! Det är särskilt viktigt att ditt ledarskap uppmuntrar till delaktighet för att ge tydliga, väl förankrade prioriteringar i arbetet. Stort fokus ligger på samarbetsförmåga och att alltid arbeta utifrån en helhetssyn. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga förmågor.Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid huvudkontoret i Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse, men vår förhoppning att är vår nya enhetschef kan tillträda i början av 2026 på grund av den nuvarande chefen kommer att ansvara för en annan enhet från och med årsskiftet. På Boverkets nya huvudkontor (https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/boverkets-nya-kontor/)
kommer du att få arbeta på en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö. På Boverket finns också möjlighet för dig som medarbetare att teckna överenskommelse om att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden, när och förutsatt att arbetsuppgifterna så tillåter. Publiceringsdatum2025-11-10Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruit. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökan kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.
Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9609/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boverket
(org.nr 202100-3989) Kontakt
avdelningschef
Cecilia Ljungberg 0455-35 32 80 Jobbnummer
9597762