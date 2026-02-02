Enhetschef till svensk underrättelsetjänst
2026-02-02
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en enhetschef till en enhet inom den tekniska avdelningen. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som enhetschef tillhör du vår tekniska avdelning som har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, anskaffar samt sköter drift och förvaltning av befintliga system. Enheten tillhör kontoret för Global Inhämtning och Bearbetning.
Som enhetschef ansvarar du för att leda enheten avseende personal, verksamhet, arbetsmiljö och linjebudget i enlighet med avdelningens processer och uppsatta mål. Du har ett nära samarbete med andra enhetschefer, ledande roller inom vår teknikstyrning och ingår i en av kontorets ledningsgrupper. Du förväntas aktivt delta i verksamhetsutveckling genom att samarbeta inom och över kontors- och avdelningsgränser.
Som enhetschef kommer du arbeta med ett utvecklande ledarskap vilket bland annat innefattar ett:
Tillitsbaserat ledarskap
Du är en förebild och tar ansvar, du sörjer för god kompetensförsörjning och kompetensutveckling anpassad till verksamhetens mål och behov samt säkerställer att arbetsmiljön inom enheten är stabil och trivsam.
Motiverande ledarskap
Du inspirerar medarbetare och arbetar kontinuerligt coachande samt bidrar till stabilitet, transparens och jämställdhet.
Agilt ledarskap
Du röjer hinder, skapar och upprätthåller rutiner och förutsättningar för leveranserna.
Du kan
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom IT
Chefserfarenhet minst 3 år med personalansvar
Erfarenhet av ledarskap i en teknisk leveransorganisation
Erfarenhet av budgetarbete
Kunskap om telekom och nätverksteknik
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet inom underrättelsetjänst
Erfarenhet inom telekombranschen
Erfarenhet av arbete enligt SAFe-ramverket
Kunskap om IT-och informationssäkerhet
Kunskap om transmission via fiber, satellit eller radiolänk
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Ledarskap - Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet.
Strukturerad - Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Personlig mognad - Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 49 86. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-22
Referensnummer 2026FRA123-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
