Enhetschef till Hudmottagning i Lund

Hudmottagningen i Lund är en del av Vårdenhet (VE) hudsjukvård på Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi har verksamhet i Lund och Malmö med totalt cirka 80 000 besök årligen. Verksamheten är uppdelad i en specialiserad och en ackrediterad enhet där den senare verkar inom ramen för vårdvalet. Inom den specialiserade enheten finns slutenvård och dagsjukvård samt ett flertal specialmottagningar inom områden så som barneksem, psoriasis, genodermatoser, laserverksamhet, Mohs kirurgi, vulvasjukdomar, hyperhidros och sexuellt överförbara sjukdomar. Undervisning och forskning är en viktig och integrerad del av verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef på Hudmottagningen i Lund har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare och ekonomi och är närmsta chef för mottagningens 39 medarbetare bestående av sekreterare, administratörer, sjuksköterskor, undersköterskor och kurator. Du har ett nära samarbete med sektionschefen som är närmaste chef för mottagningens läkare. Inom område hudsjukvård ingår också vår verksamhet i Malmö och du kommer att ingå i vår Sus-gemensamma närledningsgrupp.
Utifrån mål och beviljade resurser skapar du och dina chefskollegor förutsättningar för dina medarbetare att leverera bästa möjliga vård till våra patienter. Du prioriterar och fattar beslut utifrån ett helhetsperspektiv så att mål och överenskommelser kan uppnås.
Att leda och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling är en viktig arbetsuppgift. Genom ett närvarande och coachande förhållningssätt skapar du trygghet för dina medarbetare till att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Vi tror även att en viktig framgångsfaktor är att delegera och uppmuntra medarbetare att ta ansvar och själva utvecklas både i profession och som person.
Din personliga utveckling är viktig för oss och inom Region Skåne erbjuder vi dig goda möjligheter att fördjupa dina kunskaper och vidareutvecklas inom chef- och ledarskap.
Här kan du läsa mer om att hur det är att arbeta som chef inom Region Skåne:https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/arbeta-som-chef/Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda språkkunskaper i svenska krävs i såväl tal som skrift. Därtill krävs tidigare erfarenhet av ledarskap.
Vi ser gärna att du har arbetat inom hälso- och sjukvårdssektorn och har utbildning inom ledarskap.
Du är en trygg ledare med genuint intresse för ledarskaps- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Vi ser att du har intresse för att driva utvecklingen framåt i samarbete med chefskollegor och medarbetare. Det är naturligt för dig att agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, där du kan tänka strategiskt och långsiktigt, se till helheten samt vara resultat- och målorienterad. Vi ser att du är en god kommunikatör med förmåga att lyssna, planera, organisera och följa upp. Integritet, prestigelöshet, mod och kraft är andra eftertraktade egenskaper hos vår blivande enhetschef.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande rekrytering och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Ersättning
