Enhetschef Spanings- och specialflygsystem
2025-11-03
Är du en ledare med erfarenhet från komplex verksamhet? Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag, att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin. Vill du vara med på en historisk resa där vi tillsammans arbetar för ett tryggare Sverige? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
På FMV utvecklar och levererar vi materiel, tjänster och teknik till Försvarsmakten - för att stärka försvaret idag, imorgon och framtiden. Enheten Spanings- och specialflygsystem ingår i avdelningen Transport- och specialflygsystem och ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens behov av materiel och materielrelaterade tjänster inom flygmaterielsystem (FMS) 100 och 102. FMS 100 finns i versionerna TP 100, vilket är ett transportflyg, och den modifierade varianten ASC 890 används för spaning. FMS102 består av S102B vilka nyttjas för signalspaning av Försvarets Radioanstalt, TP102C samt TP102D som används för VIP-transporter globalt.
Som enhetschef är du första linjens chef med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du har övergripande ansvar för leveranser inom enhetens projekt samt för att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet uppnås. Du är en trygg ledare som ger medarbetare stöd och förutsättningar i sitt arbete och skapar genom ditt ledarskap delaktighet och engagemang. Ditt arbete sker i nära samarbete med Försvarsmakten och med industrin och du rapporterar till avdelningschef samt ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund och du är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant teknisk utbildning (ingenjör, högskole-, civilingenjör) eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer är likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av en chefsroll där medarbetaransvar ingått. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har relevant och aktuell erfarenhet av komplex verksamhet avseende samordning, planering, genomförande och uppföljning av produktion och ekonomi. Tjänsten ställer krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom chefs- och ledarskap, exempelvis FMV chefsprogram, och/eller projektledarutbildning
• Erfarenhet av att leda ingenjörstung verksamhet
• Erfarenhet från flygområdet
• Erfarenhet av Systems Engineering
• Erfarenhet av FMVs arbetssätt
• Erfarenhet av offentlig upphandling
• Erfarenhet av internationell verksamhet och industriella frågor
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller från samverkan med FMV
Vi ser även positivt på om du har kunskap om lagen om offentlig upphandling samt kunskap om de regelverk som styr Försvarsmaktens flygverksamhet. Vi ser också gärna att du har B-körkort.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef på FMV skapar du förutsättningar för dina medarbetares och FMVs utveckling. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Thomas Kihlström och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Elisabeth Haglind via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta rekryterare Åsa Strömhielm asa.stromhielm@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9586900