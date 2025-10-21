Enhetschef Rådahallen
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Rådahallen sport- & friskvårdscenter är en viktig mötesplats i kommunen - en komplett sport- och simhall där liv och rörelse råder från tidig morgon till sen kväll. Här samlas föreningsliv, skolverksamhet och allmänhet i en trygg, trivsam och välfungerande miljö som vårt engagerade team bidrar till och utvecklar dagligen.
Rådahallen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mellerud som består av nio enheter: Administration, VA, Fastighet, Fjärrvärme, Gata-Park, Renhållning, Serviceenheten, Plan & bygg samt Rådahallen. I en mindre kommun är avstånden mellan verksamheterna mindre och vi arbetar alltid för ett nära samarbete i alla riktningar.
Om Tjänsten
Vi söker nu en Enhetschef till Rådahallen sport- & friskvårdscenter med ansvar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom bad, hälsa, idrott och fritid.
Som Enhetschef har du ett övergripande ansvar för Rådahallen - en central hälsofrämjande anläggning för kommunens invånare. Du leder och utvecklar verksamheten enligt kommunens mål med fokus på service, säkerhet, arbetsmiljö och hållbar utveckling. I rollen ingår personal-, budget- och verksamhetsansvar, samt ansvar för drift och underhåll där du verkar för att skapa en positiv upplevelse präglad av kvalitet och omtanke. Du samverkar aktivt med föreningar, skolor och andra externa aktörer samt arbetar strategiskt med folkhälsa, tillgänglighet och hållbarhet.
Du är strukturerad, drivande och lösningsorienterad med god administrativ förmåga. Du kommunicerar väl, leder möten och driver arbetet framåt - både självständigt och i samverkan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom sport- & friskvårdsanläggning.
Minst 2 års erfarenhet av personalansvar, inklusive arbete i schemaläggningssystem.
Erfarenhet av budgetarbete samt strategisk planering och utveckling av verksamhet.
Engagemang för samhällsservice och intresse för folkhälsofrågor.
God kunskap om relevanta myndighetskrav och riktlinjer, exempelvis avseende bassängvatten, livsmedelshantering och solarieverksamhet.
Erfarenhet av drift och tekniskt underhåll av anläggningar, särskilt badhus och reningssystem.
Vi erbjuder
En meningsfull roll med stor samhällsnytta för Melleruds invånare.
Möjlighet att påverka och utveckla Rådahallen.
Ett engagerat arbetslag och goda utvecklingsmöjligheter.
Friskvårdsbidrag.
Trygga arbetsvillkor och tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
