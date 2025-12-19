Enhetschef inom funktionsstöd till LSS gruppbostäder
2025-12-19
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Socialförvaltningen i Klippans kommun, verksamhetsområde Funktionsstöd söker en modig, erfaren, nyfiken och driven enhetschef som har ett starkt brukarfokus och ser värdet i ett nära ledarskap. Inom verksamhetsområdet finns det 6 stycken LSS gruppboende, ett serviceboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse/tillsyn, personlig assistans samt boendestöd. Vi strävar efter mindre enheter och de ligger centralt beläget i Klippans centrum. Tillsammans med dina medarbetare och övriga kollegor, arbetar ni i ett nära samarbete för brukarnas bästa. Medvetet försöker vi hålla nere antalet medarbetare till varje enhetschef för att utöva nära ledarskap, god arbetsmiljö, utrymme för utveckling av enheter och att kunna driva ett bra kvalitetsarbete.
Tjänsten innefattar 3 LSS gruppbostäder, med viss inriktning mot äldre brukare. Det finns 6, 6, 5 platser på respektive boende, som är centralt belägna i Klippans centrum. Idag är det ca 24 medarbetare totalt samt koordinator som stöd i uppdraget.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Uppdraget som enhetschef innebär att du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet, samt ger dina medarbetare stöd i det dagliga arbetet. Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för kvalitet och utvecklingsarbete. Utöver detta kommer du även att ha huvudansvaret för att fastställa schema och bemanningskrav, med hjälp av koordinator och stödfunktion inom din förvaltning.
Uppdraget innebär också att du, utifrån styrdokument och ekonomiska förutsättningar, formulerar och omsätter visioner och mål i din verksamhet. I rollen ingår att tillsammans med dina kollegor utveckla och driva verksamheten mot ständiga förbättringar och följa upp verksamhetens resultat. En stor del av uppdraget består av samverkan, både internt och externt. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, som består av verksamhetschef och fyra enhetschefer samt en kvalitetsutvecklare. Tillsammans med dina chefskollegor har ni ett gemensamt ansvar för helheten. Du kommer att ingå i en förvaltningsövergripande funktion "Chef i beredskap".
I rollen ingår nära samarbete med bland annat kollegor, brukare och anhöriga. Förutom att vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med fokus på verksamhetens, medarbetarens och den enskildes bästa, har du som chef i Klippans kommun förmånen att få möjlighet att delta i vårt ledarutvecklingsprogram. Programmet ger våra chefer de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll.Kvalifikationer
Vi utgår från att du har en relevant akademisk utbildning, i kombination med erfarenhet av ledarskap, personalansvar, goda kunskaper inom LSS och SoL samt om målgruppen med olika diagnoser och tex utmanande beteende och kognitiv nedsättning. Det är positivt om du har erfarenhet av att vara chef i en politisk styrd organisation. Du behöver ha god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Diverse IT-system och datorvana är din vardag, så du behöver vara bekväm med att arbeta digitalt. Du är en person som leder medarbetare genom tillit, respekt och delaktighet. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för dina medarbetares utveckling. Genom att tydligt kommunicera uppdrag och mål, skapar du engagemang och motivation i det som ska göras. Du har intresse av att driva förändringsarbete och vill vara med i arbetet att möta framtidens utmaningar inom vår verksamhet.
Du uppmuntrar nytänkande och ser möjligheter där andra ser hinder. Du har en god strategisk förmåga och är kvalitetsmedveten i det du gör. Du är trygg i dig själv och säker i din yrkesroll även när du stöter på utmaningar. Du trivs med att arbeta både självständigt och samarbeta med andra, samt att du är lyhörd för den kompetens som finns hos verksamhetens medarbetare.
Då resor kan förekomma i tjänsten underlättar det om du har körkort, då kommunen har en egen bilpool.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Planerade första intervjuer är 28/1 kl 13-16, 29/1 kl 13-16, 4/2 kl 14-16 samt 5/2 kl 13-16.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Klippans kommun, VO Funktionsstöd
Verksamhetschef
Ulrica Månsson ulrica.mansson@klippan.se 0435-28433
9654702