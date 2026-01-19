Enhetschef Funktionsstöd
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.
Vi söker dig - en initiativrik ledare som gillar att samarbeta för kundens bästa och som vill vara med och leda Kils kommuns socialtjänst in i framtiden.
I Funktionsstöd samlas utförardelen inom LSS och socialpsykiatri. Du kommer att ingå i sektorns ledningsgrupp tillsammans med sektorchef och 5 andra enhetschefer.
Vårt arbete utgår alltid från ett tydligt kundfokus. Det gör vi genom att ha tät samverkan med kollegor, medarbetare, företrädare och samverkanspartner. I vår arbetsgrupp råder en positiv stämning, vi skrattar ofta och gärna på jobbet. Vi gillar att lösa utmaningar tillsammans och välkomnar gärna nya idéer.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att framförallt verkställa personlig assistans. Det dagliga arbetet innehåller verksamhetsplanering samt förändring- och utvecklingsarbete som driver verksamheten framåt. Vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap, du ska skapa delaktighet och engagemang och ha en god öppen kommunikation med medarbetare och kollegor. Du bidrar också till en lärande organisation.
Som enhetschef hos oss har du fullt ansvar för verksamhet, utveckling, ekonomi och medarbetares arbetsmiljö. I det dagliga arbetet har du tillgång till stödfunktioner såsom planering- och bemanning, systemförvaltning samt stabstöd som exempelvis HR, ekonomi och kommunikation.
De verksamhetssystem vi använder är framförallt Lifecare, Raindance, Startsys och Visma självservice. Kvalifikationer
Du ska ha en universitetsexamen från socionom-, sociala omsorgsprogrammet, en beteendevetenskaplig inriktning eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Ditt engagemang och din vilja att utvecklas gör att du fungerar som en god förebild och kulturbärare vilket bidrar till att medarbetare trivs i organisationen. I uppdraget ingår flexibilitet för både självständigt arbete och samarbete. Du behöver vara initiativtagande, strukturerad, ansvarsfull och gilla utmaningar. Som ledare är du modig och har ett positivt och framåtblickande förhållningssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom socialtjänst. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
