Enhetschef bygg- och miljöenheten
A-Search AB / Administratörsjobb / Upplands-Bro Visa alla administratörsjobb i Upplands-Bro
2026-04-07
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Search AB i Upplands-Bro
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i nära samverkan med politiken och vara med och forma framtidens Upplands-Bro?Vi söker en strategisk och kommunikativ bygg- och miljöchef som vill leda en verksamhet med stort samhällsansvar och höga krav på professionalitet.Om rollenSom bygg- och miljöchef har du ett strategiskt, verksamhetsmässigt och personalansvar för kommunens myndighetsutövning inom bygglov, miljöskydd, livsmedel och alkohol och tobak. Du ingår i ledningsgruppen för Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen, som är en av tre avdelningar inom Samhällsbyggnadskontoret, och förväntas bidra aktivt till att utveckla hela kontorets arbete i en växande kommun. Du har ett nära samarbete med politiken, andra kontor och externa aktörer, och ansvarar för att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och med hög servicegrad gentemot medborgare ochnäringsliv.Arbetsuppgifter* Leda och utveckla bygglovs- och miljöenheten* Personal-, verksamhets- och ekonomiansvar* Säkerställa rättssäker myndighetsutövning enligt PBL, miljöbalken och annan relevant lagstiftning* Vara föredragande i nämnd och samverka nära med politisk ledning* Driva verksamhetsutveckling och digitalisering* Bidra strategiskt i avdelningens ledningsarbete* Samverka internt och externt i samhällsbyggnadsfrågorVi söker dig som har* Högskoleexamen inom relevant område* Erfarenhet från kommunal verksamhet eller annan offentlig förvaltning* Minst fem års erfarenhet som chef med personalansvar* Gedigen erfarenhet inom miljö- eller bygglovsområdet* God kunskap om relevant lagstiftning (miljöbalken, plan- och bygglagen m.fl.)* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaDet är meriterande om du har:* Erfarenhet från både miljö- och bygglovsverksamhet* Tidigare arbete i nära samverkan med politiskt styrda organisationerPersonliga egenskaperVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en trygg och tydlig ledare med god förmåga att skapa engagemang och struktur. Du är strategisk, kommunikativ och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du har ett gott omdöme och förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer.Vi erbjuderUpplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Om tjänstenTjänsten är en heltidstjänst. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Om rekryteringsprocessen:Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 22 mars. Vid frågor kontakta Annchen Kull Chefspoolen tel: 0763 29 40 47 alt annchen.kull@chefspoolen.se
Samverkan är en central del av våra chefstillsättningar, vilket innebär att slutkandidater även kommer att träffa fackliga parter som en integrerad del av rekryteringsprocessen. En bakgrundskontroll av slutkandidaten utförs i samband med referenstagning.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
(org.nr 559019-5680)
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 50 UPPLANDS BRO
För detta jobb krävs körkort.
Upplands Bro Jobbnummer
9839091