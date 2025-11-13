Enhetschef ärendehantering och digitalt bevarande
2025-11-13
Vi är Göteborg! Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens digitala dokument- och ärendehantering för hela Göteborgs Stad.
På enheten Ärendehantering och digitalt bevarande levererar och utvecklar vi tjänster som stödjer en effektiv och säker digital dokument- och ärendehantering - från registrering till arkivering och åtkomst. Våra lösningar bidrar till att stadens medarbetare kan arbeta rättssäkert, digitalt och hållbart.
På enheten arbetar engagerade verksamhetsutvecklare, projektledare, systemförvaltare och systemtekniker med bred och djup kompetens inom offentlig förvaltning, arkiv och digitalisering. Våra viktigaste målgrupper är nämndsekreterare, handläggare, registratorer och arkivarier i hela staden.
Enheten är en av fyra inom verksamhetsområdet Kommunikation, ledning och styrning, och nu söker vi en ny enhetschef som vill ta vid efter nuvarande chef som går vidare till nytt uppdrag inom Göteborgs Stad.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för ekonomi, verksamhet och personal inom enheten. Du är systemägare för de IT-system som ingår i våra tjänster och ansvarar för att de utvecklas, förvaltas och används på ett effektivt och säkert sätt.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och samarbetar nära med övriga enhetschefer, liksom med kollegor inom Intraservice och stadens förvaltningar och bolag. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en gemensam digital infrastruktur och moderna arbetssätt för Göteborgs Stad.
I rollen ingår bland annat att:
- Leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån stadens mål och uppdrag.
- Skapa goda förutsättningar för samverkan och delaktighet i teamet.
- Bidra till stadens digitala utveckling genom att driva förbättringsarbete och strategiska initiativ.
- Säkerställa att våra tjänster motsvarar stadens krav på informationssäkerhet, tillgänglighet och kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du leder med tillit och bygger kultur genom dialog, tydlighet och helhetssyn.
Du har:
- Högskoleutbildning inom offentlig förvaltning eller annat relevant område.
- Chefserfarenhet med ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhet.
- God förståelse för digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor.
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet av arbete med ärende- och dokumenthantering eller arkiv.
- Har erfarenhet av att arbeta i en roll som tjänsteleverantör eller av verksamhet som stödjer flera organisationer.
- Har genomgått ledarskapsutbildning eller utbildning inom förändringsledning.
För att lyckas i rollen behöver du behärska svenska väl i både tal och skrift.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering i Göteborg.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och bidra till Göteborgs digitala utveckling och skapa nytta för hela staden? Då ser vi fram emot din ansökan!Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
