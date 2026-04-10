Enhetschef - tillsyn säkerhetsskydd
2026-04-10
Energimyndigheten söker en erfaren, drivande och strategisk enhetschef som vill leda enheten med ansvar för tillsyn inom säkerhetsskydd. Har du erfarenhet av säkerhetsskydd och ett stort driv att utveckla verksamheter och människor? Då kan du vara den vi söker! Sök tjänsten och bidra till ett robust energisystem för Sverige!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem. Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Rollen innebär att du strategiskt leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål, med fokus på att säkerställa en fossilfri och robust energiförsörjning där du:
Tillsammans med medarbetarna fortsätter att utveckla tillsynsarbetet genom att effektivisera processer och metoder
Säkerställer och följer upp att tillsynen bedrivs enligt gällande lagstiftning.
Samverkar med andra myndigheter och aktörer inom säkerhetsskydd.
Bidrar till myndighetens övergripande säkerhetsarbete i interna och externa sammanhang.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp. och ledningsgruppsarbetet kommer att arbeta nära andra enhetschefer och avdelningschefen, och bidra till att prioritera och utveckla arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ett område vi bedömer relevant för tjänsten exempelvis säkerhet, juridik, samhällsvetenskap eller motsvarande. Du har aktuell flerårig erfarenhet av att arbeta som chef med personal, resultat och budgetansvar samt i ledningsgrupp. Du har även goda erfarenheter av att utveckla och leda medarbetare i team samt erfarenhet av tillsynsarbete på en strategisk nivå.
Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda kunskaper i moderna IT- system och program. Du har svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är placerad i säkerhetsklass samt körkort B.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet från något eller flera av följande områden:
Förändringsledning
Erfarenhet av tillsynsverksamhet
Energisystemet
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper.
Som enhetschef på Energimyndigheten behöver du vara en kommunikativ och trygg ledare med fokus på att utveckla medarbetare och team. Du motiverar andra genom tydlig riktning och du skapar engagemang, delaktighet och ger medarbetare de befogenheter och förutsättningar de behöver för att tillsammans nå gemensamma mål. Du är strukturerad med god prioriteringsförmåga med fokus på leverans och resultat.
Du har hög integritet och säkerhetsmedvetande genom att vara förtroendeingivande och ansvarstagande samtidigt som du aktivt bidrar till att utveckla både verksamhet och arbetssätt. Du är strategisk, analytisk och nyfiken och sätter dig snabbt in i komplexa sammanhang och väger olika aspekter mot varandra och fattar beslut som bidrar till hela verksamheten. Vi söker dig med högt engagemang och driv för tjänsten! Om företaget
En del i att stärka energisektorn är ett gott säkerhetsskydd som handlar om att ha förebyggande åtgärder på plats mot spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet. Energimyndigheten är sedan 2021 tillsynsmyndighet över enskilda verksamhetsutövare inom energisektorn som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel. Inom enhetens ansvar ligger också tillsyn enligt naturgaslagen samt att hantera expertutlåtande gällande utländska direktinvesteringar.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 4 maj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-004959. Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ella Kilim på telefon 016-542 0678 Rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio på telefon 070 202 27 05.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120899".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
630 14 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Energimyndigheten
Rekryteringskonsult Poolia
