Enhetschef - Ärendehantering
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/
Genom ett utvecklingsorienterat ledarskap ansvarar du för enheten ärendehantering som har 11 medarbetare. Enheten har i uppdrag att styra, stödja och utveckla ärendeprocess och informationsförvaltning. Enheten ansvarar för att styra informationsflöde för att säkerställa en trygg och långsiktig informationsförsörjning. I denna informationshantering ligger också samordningsansvaret kopplat till dataskyddsfrågor och informationssäkerhet. Enheten administrerar och kvalitetssäkrar myndighetens ärende- och nämndprocess i syfte att säkerställa att nämndbeslut bereds och fattas på ett till formen korrekt, rättssäkert och språkligt lättillgängligt sätt.
I din roll som enhetschef har du personal- och budgetansvar för din enhet. Du har det samlade ansvaret för enhetens alla leveranser. Du behöver ha god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma utpekade mål. Din roll innebär många interna och externa kontakter, därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och är duktig på att bygga relationer. Du har en god strategisk förmåga och angriper olika frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare har du lätt för att driva processer framåt och att arbeta strukturerat.
Du ansvarar för planering och prioriteringar inom enheten samt coachar och stödjer medarbetarna i deras uppdrag och arbetsuppgifter. Du leder på ett närvarande och aktivt sätt medarbetarna mot den övergripande inriktningen, definierar förbättringsområden/utmaningar och hanterar dessa. Göteborgs Stad är en stor organisation i utveckling, detta kräver en medvetenhet om komplexitet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Då enheten har ett brett uppdrag innebär det att du kommer delta i flertalet samverkansforum såväl intern som externt.
Enheten ingår i avdelningen för utveckling och styrning. Avdelningen driver och utvecklar styr- och stödprocesser samt skapar organisatoriska förutsättningar för kärnverksamheten att utöva sitt grunduppdrag. Som enhetschef ingår du i den gemensamma ledningsgruppen för avdelningen. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ska du ha:
• Relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå, exempelvis inom offentlig förvaltning, juridik, arkiv- och informationsvetenskap.
• Tidigare erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.
• Erfarenhet av att arbeta med nämndhantering i en politisk styrd organisation.
• Goda kunskaper i Office 365.
• Förmåga att på ett pedagogiskt sätt kan förklara och vägleda andra och uttrycka dig kärnfullt och informativt i tal och skrift. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
• En utpräglad servicekänsla. Du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du förstår vad de vi är till för behöver.
• Förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Vi ser det även som meriterande om du har:
• Erfarenhet av andra frågor inom enhetens ansvarsområde, samt arbetat med ärendehanteringssystemet Ciceron.
• Förmåga att på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.
• Viljan att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
• Erfarenhet av utvecklande ledarskap och har genomgått en ledarskapsutbildning.
• Erfarenhet av att ha arbetat med förändringsledning.
• Erfarenhet av tidigare samarbete med fackliga organisationer och samverkansprocessen.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer under v.40, 41, 42 och 43. Under den här rekryteringen kommer vi också ta hjälp av Göteborg stads Center för ledarutveckling för tester och praktiska case under en heldag som kommer att genomföras under antingen 28/10 eller 30/10. Dessa datum är bra att se till att man är tillgänglig redan när du skickar in din ansökan!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
