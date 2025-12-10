Enhetsadministratör bemanning
Om jobbet
Vill du ha ett roligt, omväxlande och utvecklande arbete? Vill du bli en av oss?
Vi söker dig som vill arbeta som enhetsadministratör inom bemanningsenheten, då vår verksamhet växer.
Bemanningsenheten servar områdena Stöd i hemmet, Särskilt boende samt Funktionsstöd.
Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att utvecklas i din roll och involvera chefer och medarbetare i Sektor social välfärds arbetssätt med schema- och bemanningsfrågor.
Vi har olika kompetenser och erfarenheter i vårt team, vilket också är vår styrka. Våra olikheter är viktiga i vårt gemensamma arbete inom enheten. Vi gör varandra bra och tillsammans är vi som bäst!Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar schemaläggning, vikarietillsättning samt administrativa arbetsuppgifter som utförs i vårt bemanningssystem Medvind. I uppdraget stöttar du även verksamheterna i schema- och bemanningsfrågor och har en kontinuerlig dialog med enhetschefer och medarbetare.
Bemanningsenhetens huvuduppdrag är schemaläggning för verksamheternas medarbetare samt att dagligen förse våra verksamheter med vikarier. Arbetsuppgifterna med vakanstillsättning innebär att ta emot frånvaroanmälningar via telefon, tillsätta korttidsfrånvaro, beordra in personal vid behov och introducera nya medarbetare. Arbetet omfattar också att hantera alla nya anställningar och frånvarorapportering samt att följa upp timavlönades tillgänglighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en noggrann och serviceinriktad administratör. Du är bekväm med att arbeta självständigt och i team, trivs med varierande arbetsuppgifter och kan prioritera i ditt arbete. Du ska ha förmågan att se helhetslösningar, komma med egna förslag och lösningar och vara drivande i utvecklingen av bemanningsprocessen på enheten.
För detta uppdrag värderas personliga egenskaper högt.Kvalifikationer
- Gymnasieexamen.
- Erfarenhet av administrativt arbete
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse, då kommunikation både muntligt och skriftligt är viktiga delar i arbetet.
- Goda IT-kunskaper och digital kompetens.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
- Erfarenhet av schemaläggning/bemanningsplanering
- Eftergymnasial utbildning med avslutade studier inom tex. personalvetarutbildningen.
- Kunskaper i bemanningssystemet Medvind Övrig information
Anställningen är på heltid och veckoarbetstiden är 40 timmar Du kommer att arbeta på schema måndag-söndag med viss möjlighet till flexibel arbetstid i enlighet med Lidköpings kommuns flextidsavtal. Som enhetsadministratör arbetar du utifrån bemanningsenhetens öppettider. Arbetstiderna förläggs mellan 05:30-17:15 med varierande start och sluttid på ett rullande schema.
Urval, intervjuer och referenstagning sker kontinuerlig under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
