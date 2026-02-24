Engineering Technician | Siemens Energy | Finspång
Har du erfarenhet av SAP, teknisk datahantering och vill arbeta i en roll där du får bidra till hög datakvalitet och effektiva processer? Jefferson Wells söker nu en Engineering Technician till Siemens Energy i Finspång. I denna roll blir du en viktig del av arbetet kring produktstruktur, datakvalitet och förbättringsinitiativ kopplat till produktens livscykel.
Ort: Finspång
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under 6-12 månader med möjlighet till förlängning
Om jobbet som Engineering Technician
Som Engineering Technician hos Siemens Energy kommer du att arbeta med teknisk information och produktstrukturer genom hela eller delar av produktens livscykel. Du säkerställer att korrekt tekniska data finns tillgänglig och bidrar aktivt till förbättrad datakvalitet inom organisationen. Rollen innebär att skapa och underhålla utrustningsstrukturer i SAP, dokumentera nya arbetssätt genom instruktioner och riktlinjer samt delta i förbättringsarbete och digitala utvecklingsinitiativ.
Du kommer även representera teamet i tvärfunktionella projekt inom Product Lifecycle Management, där du får använda både din tekniska kunskap och din förmåga att samarbeta.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Skapa och uppdatera utrustningsstrukturer i SAP
Dokumentera nya rutiner i form av instruktioner och riktlinjer
Bidra med idéer och förbättringsförslag inom verktyg, digitala lösningar och processer
Delta som teamets representant i tvärfunktionella PLM-projekt
Stötta organisationen med korrekt tekniska data och strukturer
Arbeta både operativt och strategiskt med processförbättringar
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk administration, datahantering eller liknande roll - och som är van att arbeta i system som SAP och Teamcenter. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och har ett intresse för att utveckla och effektivisera processer. För att lyckas i rollen behöver du vara en lagspelare som kommunicerar väl, driver förbättringsinitiativ och har en strukturerad arbetsstil.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av SAP, Teamcenter och Office-programmen
Erfarenhet av Winshuttle eller Comos är meriterande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom teknik, data eller processutveckling
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med processförbättringar
Förmåga att driva idéer från koncept till genomförande
Intresse för digitala lösningar och förbättringsarbete
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
