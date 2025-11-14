Energiingenjör
2025-11-14
Är du ingenjör inom energiområdet, har ett affärsanalytiskt tänk och drivs av att lösa komplexa, tekniska frågor? Då kanske den här tjänsten är något för dig!
Vilka är vi?
Coor är stabil arbetsgivare en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär. Vi är ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och utveckling. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
Vad kommer du att få arbeta med?
I din roll som energiingenjör hos oss på Coor kommer du skapa ekonomiska, energieffektiva och miljömässigt intressanta lösningar till våra kunder. Du tillhandahåller vår kund med spetskompetens inom energi- och hållbarhetsrelaterade frågor.
Din roll som energiingenjör innebär att du har en bred kompetens såväl inom energisystem som energimarknaden då arbetet möter en variation av olika kundbehov och förfrågningar. Du har ansvar för att vara med och ta fram energieffektiviseringsåtgärder, främst inom fastighet. Du kommer arbeta med mindre och större energiprojekt med ett brett kontaktnät hos såväl kund som hos Coors egen personal, t.ex. fastighetstekniker och kundens energisamordnare.
I rollen kommer du genomföra bland annat energianalyser samt ta fram förslag på energieffektiviseringsåtgärder i kundens fastigheter. Du kommer att arbeta brett inom hela energiområdet och få använda din kreativitet för att finna de bästa tekniska och ekonomiska lösningarna för kund. Arbetet sker lokalt i olika fastigheter från Skåne till Dalarna samt övergripande för hela beståndet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för insamling och analys av energidata samt föreslå åtgärder utifrån avvikelser.
• Utveckla nyckeltal och rapporter för att redovisa dessa.
• Analys av tekniska system och energibesparande driftoptimeringar tillsammans med lokala driftorganisationer.
• Stödja kundens energisamordnare med underlag för strategiska beslut.
• Föreslå och agera expertstöd vid genomförande av energibesparande åtgärder och uppdateringar av de tekniska systemen
• Medverka och eventuellt leda olika energirelaterade nätverk och forum
Vem är du?
För att vara framgångsrik i denna roll krävs att du är högskole- eller civilinjegnjör inom energi samt minst 5 års erfarenhet av en liknande roll. Vi förutsätter att du har goda kunskaper om fastigheters klimattekniska system och bred förståelse inom energi, VS och VVS. Har du en praktisk bakgrund inom fastighet är detta meriterande.
Det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, även om majoriteten av kommunikationen sker på svenska. Vi tror på en flexibel arbetsmiljö där du får mycket frihet under ansvar och du fördelar själv din tid mellan site och distansarbete. Då kunden finns från södra till mellersta Sverige kommer det förekomma resor och vi ser med fördel att du utgår antingen från Stockholm eller Västerås.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper! Vi söker efter en professionell, effektiv och lösningsorienterad person. Du är kreativ och resultatinriktad och trivs med att presentera dina idéer för andra. Vidare är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Slutligen söker vi en prestigelös lagspelare som tycker att det är roligt med nya och varierande arbetsuppgifter och som trivs med att samarbeta med andra.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
