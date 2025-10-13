Energiingenjör
2025-10-13
Vi kan fastigheter. Tillsammans har vi som arbetar på Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB över 400 års erfarenhet av fastigheter och förvaltning. För oss är det viktigt att skapa rätt förutsättningar i ändamålsenliga lokaler, som också håller över tid. Dessutom älskar vi att vara i framkant med projekt utöver det vanliga. Våra cirka 500 000 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler är fördelade i Trollhättans tätort med omnejd. Vår vision är miljöer där alla får plats att växa och när Trollhättan ska närma sig 70 000 invånare till 2030 så spelar vi en central roll för att erbjuda arbetsplatser.
Vill du vara med och göra skillnad för klimatet -samtidigt som du optimerar energianvändningen i våra fastigheter?
Vi söker nu en energiingenjör som vill ta ett helhetsgrepp om energieffektivisering, smart teknik och hållbar utveckling i våra fastigheter.
Som energiingenjör ansvarar du för att driva tekniska projekt och processer som minskar energianvändningen, förbättrar driftsekonomin och bidrar till våra klimatmål. Du arbetar nära förvaltare, drifttekniker och externa partners för att identifiera och genomföra åtgärder som gör skillnad - både på kort och lång sikt. Fokusområden kommer att vara optimering av värme- och ventilationssystem, effektstyrning och smart övervakning, integration av förnybar energi såsom solceller och värmepumpar samt digitalisering av energiuppföljning.
Du kommer också:
- Kartlägga och analysera energianvändning i fastighetsbeståndet
- Leda vissa energiprojekt från förstudie till genomförande
- Föreslå och implementera energieffektiviseringsåtgärder
- Följa upp energistatistik och nyckeltal
- Bidra till upphandling av tekniska system och energitjänster
- Arbeta med miljö- och energicertifieringar
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskolexamen, civilingenjörsexamen eller YH-utbildning inom energiteknik, VVS, fastighetsteknik eller motsvarande område. Du har erfarenhet av att arbeta med energieffektivisering och optimering av tekniska system i fastigheter, och har god kunskap om installationer som värme, ventilation, kyla samt styr- och reglerteknik. Vi ser gärna att du är van vid att leda projekt och följa upp energirelaterade investeringar, och har en god förståelse för fastighetsekonomi och investeringsbedömningar.
Du har även kunskap om energideklarationer och relevant energilagstiftning, samt erfarenhet av att arbeta med energiuppföljningssystem och fastighetssystem. Goda kunskaper i Excel och energiberäkningsprogram är en förutsättning för att lyckas i rollen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stark analytisk förmåga och ett genuint tekniskt intresse. Du är resultatorienterad och drivs av att hitta effektiva och hållbara lösningar. Ditt arbetssätt är strukturerat och självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika yrkesgrupper. Du är initiativrik, problemlösande och har förmåga att driva förbättringsarbete och förändringsprocesser framåt.
Välkommen till Kraftstaden Fastigheter!
Vi är en arbetsplats som strävar efter att skapa en miljö där varje medarbetare känner sig uppskattad och stöttad. Som en del av vårt fantastiska team kommer du att få ta del av en rad förmåner som är utformade för att främja hela din hälsa. Med flexibel arbetstid, generösa friskvårdsbidrag och möjligheten att använda din arbetstelefon för personligt bruk, vill vi säkerställa att du har balans mellan arbete och fritid. Vi är inte heller snåla när det gäller avtalsförmåner. Med förmåner som tjänstepension, extra semesterdagar när du fyller 40 år och omfattande försäkringar, vill vi se till att du känner dig trygg både nu och i framtiden. Det är inte bara förmåner som gör oss till en eftertraktad arbetsgivare. Vår aktiva personalklubb och friskvårdsgrupp ordnar regelbundet roliga aktiviteter både under och utanför arbetstid, vilket ger dig möjlighet att skapa starka band med dina kollegor och samtidigt hålla dig frisk och aktiv. När det kommer till kollegorna, kan vi lova att du kommer att trivas i vår välkomnande och härliga gemenskap av cirka 60 personer.
Tillsammans utgör vi Kraftstaden Fastigheter och vi ser fram emot att välkomna dig till oss! Så ansöker du
