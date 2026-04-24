Embeddedutvecklare C/C++
2026-04-24
Nexer Engineering växer i Linköping! Brinner du för att lösa tekniska utmaningar och vill vara med och forma framtidens inbyggda system? Vi söker dig som vill vara en del av Linköpings bästa konsultgrupp. Tillsammans är vi i framkant och skapar innovativa lösningar för våra kunder, utvecklar oss själva och har riktigt kul på vägen!
Om Nexer Engineering i Linköping Inom affärsområdet Nexer Engineering samarbetar vi med branschledande företag och är specialiserade på produktutveckling och tillverkning. Vårt främsta fokus är på uppdrag inom bland annat försvarssektorn och fordonsindustrin, där vi täcker kompetensområdena inom allt från systemutveckling, hårdvara och elektronik/mekanik till embedded.
Vi arbetar med långsiktiga uppdrag, och när du känner att det är dags för en ny utmaning så finns det goda möjligheter att växa vidare genom Nexer. Vi ger dig stöd och den kompetensutveckling som behövs för att kunna vidareutvecklas i den riktning som du vill.
Om rollen
För att lyckas i våra uppdrag inom embeddedutveckling ser vi att du har minst tre års erfarenheter inom området och utbildningsbakgrund inom Computer Science, Electrical Engineering eller liknande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Vi söker dig som har erfarenhet av teknologier som:
C/C++, Python, Ada, Assembly
RTOS
Linux
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
Structured Text (ST)
CAN bus
Git
Docker
CI/CD
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och tycker att Nexer låter som rätt plats för dig? Då ser vi verkligen fram emot att läsa din ansökan! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Mer om Nexer som arbetsgivare
Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka.
Vår kultur
Vår vision är Promising future - det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg - framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet! Så ansöker du
