Embedded Developer Till Swegon
Nexer Recruit AB / Datajobb / Vara Visa alla datajobb i Vara
2026-02-24
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Vara
, Lidköping
, Skara
, Essunga
, Falköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad embeddedutveckling i ett bolag där teknik, hållbarhet och affär går hand i hand? Hos Swegon får du möjlighet att vara med och utveckla nästa generations intelligenta styrsystem för energieffektiva inomhusmiljöer. Här kombineras hårdvarunära programmering med uppkopplade lösningar och ett tydligt syfte - att skapa hälsosamma miljöer där människor trivs, samtidigt som vi minskar energianvändningen och klimatpåverkan.
DIN ROLL
Som Embeddedutvecklare blir du en del av utvecklingen av WISE - vårt behovsstyrda inomhusklimatsystem. Du arbetar nära hårdvaran och befinner dig i den mest tekniskt centrala delen av vår arkitektur. Rollen innebär ett brett ansvar för firmwareutveckling där kvalitet, robusthet och prestanda är avgörande. Du är med genom hela kedjan - från tekniska vägval och implementation till test och förbättring.
Du får arbeta i ett team där tekniska beslut tas nära utvecklingen och där din kompetens har direkt påverkan på produktens prestanda, stabilitet och framtida arkitektur.
I din roll kommer du att:
Utveckla och vidareutveckla firmware i C för våra trådlösa sensorer och controllers
Säkerställa hög prestanda genom optimering av minne, energiförbrukning och CPU-utnyttjande
Arbeta nära hårdvara med felsökning, verifiering och förbättring av produktionstester
Bidra till tekniska vägval och utvecklingen av nästa generations embeddedplattformar
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom hårdvara, systemarkitektur och uppkopplade tjänster. Vi moderniserar och vidareutvecklar våra plattformar, vilket ger dig goda möjligheter att påverka både teknik, struktur och arbetssätt. Samtidigt driver vi redan idag initiativ kopplade till AI och dataanalys, och vi ser därför gärna att du har ett intresse för hur artificiell intelligens kan användas - både i våra produkter och i utvecklingsprocessen.
ÄR DET HÄR DU?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av embeddedutveckling och är trygg i C-programmering, gärna i Linux-baserade embeddedmiljöer. Du har en god förståelse för hur mjukvara samspelar med hårdvara och trivs med att arbeta på låg nivå i systemet.
Har du dessutom erfarenhet av arbete nära CPU- eller mikrokontrollerarkitektur - exempelvis ARM Cortex-baserade system - samt kunskap inom processoroptimering, interrupt-hantering eller minnesoptimering ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av C++, Python, Yocto, MQTT, Zephyr eller trådlös kommunikation är ett plus.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina leveranser och uppskattar att arbeta i ett team där teknik, kvalitet och långsiktighet står i fokus.
VILL DU VETA MER?
I den här rekryteringen samarbetar Swegon AB med Nexer Recruit och vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
alt. 0703-020 273 eller rekryterare Johanna Värmfors johanna.varmfors@nexergroup.com
alt. 0730-821 230.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt!
OM SWEGON GROUP
Swegon Group, ägt av det på Stockholmsbörsen listade Investment AB Latour, är en marknadsledande leverantör för ett hälsosamt inomhusklimat, med lösningar för ventilation, värme, kyla och klimatoptimering, samt uppkopplade tjänster och teknisk expertis. Swegon har dotterbolag och distributörer över hela världen och 17 produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Indien. Företaget har nästan 3300 anställda och har 2023 en omsättning på ca 8,8 miljarder SEK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7278998-1857926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
535 30 KVÄNUM Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
9759673